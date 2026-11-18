A Prefeitura de Alegre anunciou uma mudança no agendamento de consultas no Centro Médico do município. A partir da nova orientação, os pacientes deverão informar o número do prontuário, identificado na carteirinha verde, para conseguir marcar os atendimentos.

A Secretaria Executiva de Saúde informou que o agendamento ocorrerá exclusivamente mediante a apresentação desse número. Por isso, os moradores que ainda não possuem a carteirinha precisam solicitar a emissão do documento.

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Para obter a carteirinha verde, o paciente deve procurar o Centro Médico de Alegre. A unidade realiza esse atendimento das 7h às 11h e das 13h às 16h.

Quais documentos são necessários?

A Prefeitura estabeleceu documentos específicos para a emissão da carteirinha. Os adultos devem apresentar o documento de identidade original e um comprovante de residência.

No caso das crianças, os responsáveis precisam levar a certidão de nascimento original e o comprovante de residência.

A Secretaria de Saúde reforça que não aceitará cópias dos documentos nem fotografias armazenadas no celular. Portanto, os pacientes devem apresentar os documentos originais no momento da solicitação.

Como agendar consultas no Centro Médico de Alegre?

Com a carteirinha verde, o paciente terá acesso ao número do prontuário exigido para o agendamento das consultas. A orientação da Prefeitura é que os moradores organizem a documentação com antecedência para evitar dificuldades na marcação.