Alerta de tempestade no ES: Inmet prevê chuva forte, ventos de até 60 km/h e granizo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade para esta segunda-feira (16). O aviso indica possibilidade de chuva intensa, rajadas de vento e queda de granizo. O órgão classificou o alerta com grau de severidade de perigo potencial.

Segundo o Inmet, a chuva pode atingir entre 20 e 30 milímetros por hora ou acumular até 50 milímetros ao longo do dia. Além disso, os ventos podem alcançar velocidades entre 40 e 60 km/h.

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O alerta começou à meia-noite desta segunda-feira e segue até as 23h59. Durante esse período, as condições meteorológicas podem provocar transtornos nas áreas abrangidas pelo aviso.

Entre os riscos, o instituto aponta a possibilidade de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos. No entanto, o órgão considera baixo o risco dessas ocorrências.

Diante da previsão, o Inmet orienta a população a evitar abrigo debaixo de árvores durante rajadas de vento. A medida busca reduzir os riscos relacionados à queda de galhos e às descargas elétricas.

O instituto também recomenda que os motoristas não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Outra orientação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada.

Em situações de emergência, a população pode buscar informações e atendimento pelos telefones da Defesa Civil, no número 199, e do Corpo de Bombeiros, pelo 193.

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