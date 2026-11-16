Semana começa com mudança no tempo e chuva em todo o Espírito Santo

A semana começa com previsão de chuva em todo o Espírito Santo. Nesta segunda-feira (16), as regiões Sul e Serrana devem concentrar os períodos de maior instabilidade, com possibilidade de precipitações de intensidade moderada ao longo do dia.

Um sistema de baixa pressão atmosférica sobre o oceano influencia as condições do tempo e favorece a formação de áreas de instabilidade em território capixaba.

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Nas regiões Sul e Serrana, a chuva poderá ganhar intensidade em determinados momentos. A previsão indica períodos de precipitação moderada, enquanto as condições de instabilidade permanecem sobre o estado.

Nas demais regiões do Espírito Santo, a previsão aponta chuva isolada. As precipitações poderão ocorrer em diferentes horários, sem um período específico de maior concentração.

Apesar do aumento da instabilidade, os termômetros devem registrar uma pequena elevação nas temperaturas em comparação com domingo (15).

Assim, a segunda-feira será marcada pela possibilidade de chuva em diferentes pontos do estado, com maior intensidade prevista para as regiões Sul e Serrana.