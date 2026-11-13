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Alerta do Inmet: tempestade pode provocar rajadas de vento e queda de granizo no ES

O instituto também alerta para a possibilidade de queda de granizo durante o período de vigência do aviso.

cachoeiro
Foto: Pammela Volpato

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade para esta sexta-feira (13), com previsão de chuva intensa, ventos de até 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. O aviso tem grau de severidade classificado como perigo potencial e permanece válido até as 23h59.

Segundo o Inmet, a chuva pode acumular entre 20 e 30 milímetros por hora ou alcançar 50 milímetros ao longo do dia. Além disso, as rajadas de vento podem atingir velocidades entre 40 e 60 km/h.

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O instituto também alerta para a possibilidade de queda de granizo durante o período de vigência do aviso.

Apesar das condições previstas, o Inmet considera baixo o risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Recomendações

Diante da previsão de ventos fortes, o Inmet recomenda que a população evite se abrigar debaixo de árvores. A medida busca reduzir os riscos associados à queda de galhos e às descargas elétricas.

O instituto também orienta os motoristas a não estacionarem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Outra recomendação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante a tempestade.

Em situações de emergência, a população pode buscar orientações junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, ou ao Corpo de Bombeiros, pelo 193. O alerta começou à meia-noite desta sexta-feira (13) e segue em vigor até as 23h59.

Leia também: Sol aparece pela manhã, mas chuva volta ao ES nesta sexta-feira

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Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

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