Sol aparece pela manhã, mas chuva volta ao ES nesta sexta-feira

A previsão do tempo no Espírito Santo nesta sexta-feira (13) indica sol entre algumas nuvens durante a manhã e possibilidade de chuva em diferentes regiões entre a tarde e a noite. As temperaturas também voltam a subir em todo o estado.

As primeiras horas do dia não têm previsão de chuva. No entanto, ao longo da sexta-feira, os ventos de origem marítima transportam umidade para o território capixaba e favorecem a formação de nuvens carregadas.

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Com isso, a chuva pode ocorrer de forma isolada em todas as regiões do Espírito Santo, principalmente durante a tarde e a noite.

Na Grande Vitória, o sol aparece entre nuvens e há previsão de chuva entre a tarde e a noite. As temperaturas ficam entre 18 °C e 28 °C. Em Vitória, os termômetros também variam de 18 °C a 28 °C.

Na Região Sul, o cenário será semelhante. O dia terá sol entre nuvens e possibilidade de chuva no período da tarde e da noite. Nas áreas menos elevadas, a mínima será de 17 °C e a máxima de 29 °C. Nas áreas altas, as temperaturas variam entre 16 °C e 26 °C.

A Região Serrana também terá sol entre nuvens e chuva prevista entre a tarde e a noite. Nas áreas menos elevadas, os termômetros marcam entre 18 °C e 27 °C. Já nas áreas altas, a temperatura varia de 17 °C a 25 °C.

Na Região Norte, a mínima prevista é de 19 °C e a máxima chega aos 29 °C. A sexta-feira terá sol entre nuvens, com possibilidade de chuva entre a tarde e a noite.

Na Região Noroeste, as áreas menos elevadas terão temperaturas entre 18 °C e 29 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a mínima será de 17 °C e a máxima de 27 °C. Também há previsão de chuva durante a tarde e a noite.

Já na Região Nordeste, os termômetros variam entre 18 °C e 28 °C. O sol aparece entre nuvens, mas a chuva pode ocorrer entre a tarde e a noite.

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