Alerta prevê chuva, raios e risco de enxurradas em Bom Jesus do Norte

A Prefeitura de Bom Jesus do Norte divulgou uma atualização do alerta da Defesa Civil para esta quinta-feira (12) e sexta-feira (13). A previsão indica possibilidade de chuvas moderadas na região, acompanhadas de raios, ventos fortes e riscos de transtornos em áreas vulneráveis.

De acordo com a Secretaria Municipal de Defesa Civil, Segurança Pública e Mobilidade Urbana, as condições climáticas podem provocar enxurradas, alagamentos em pontos da cidade e deslizamentos de encostas. A situação também pode sofrer alterações a qualquer momento, conforme a evolução das condições meteorológicas.

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A orientação é que os moradores evitem áreas de risco, não atravessem ruas alagadas e redobrem a atenção ao dirigir durante os períodos de chuva. A população também deve ficar atenta aos comunicados oficiais e procurar abrigo seguro em caso de ventania ou descargas elétricas.

Em situações de emergência, a Defesa Civil disponibilizou os seguintes contatos: