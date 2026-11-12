Alerta prevê chuva, raios e risco de enxurradas em Bom Jesus do Norte
A situação também pode sofrer alterações a qualquer momento, conforme a evolução das condições meteorológicas.
A Prefeitura de Bom Jesus do Norte divulgou uma atualização do alerta da Defesa Civil para esta quinta-feira (12) e sexta-feira (13). A previsão indica possibilidade de chuvas moderadas na região, acompanhadas de raios, ventos fortes e riscos de transtornos em áreas vulneráveis.
De acordo com a Secretaria Municipal de Defesa Civil, Segurança Pública e Mobilidade Urbana, as condições climáticas podem provocar enxurradas, alagamentos em pontos da cidade e deslizamentos de encostas. A situação também pode sofrer alterações a qualquer momento, conforme a evolução das condições meteorológicas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A orientação é que os moradores evitem áreas de risco, não atravessem ruas alagadas e redobrem a atenção ao dirigir durante os períodos de chuva. A população também deve ficar atenta aos comunicados oficiais e procurar abrigo seguro em caso de ventania ou descargas elétricas.
Em situações de emergência, a Defesa Civil disponibilizou os seguintes contatos:
- Defesa Civil de Bom Jesus do Norte: (22) 99837-0642
- Hérisson – Secretaria de Obras: (28) 99978-2199
- Corpo de Bombeiros: (28) 98809-5376
- Polícia Militar: (27) 99245-0194
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