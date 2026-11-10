Alunas de Marataízes vencem feira de ciências com projeto para preservar o peroá

Três alunas da rede municipal de ensino de Marataízes, no Sul do Espírito Santo, conquistaram o primeiro lugar em uma feira de ciências do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), campus Guarapari.

As estudantes apresentaram um projeto que propõe o uso de recifes artificiais e a conservação dos manguezais para contribuir com a preservação do peixe peroá.

A premiação aconteceu na última sexta-feira (6), durante a Jornada de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação (JEPE&I 2026), que teve como tema “Ciência Delas”.

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O projeto, desenvolvido na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Maria da Glória Nunes Nemer, venceu na categoria Ensino Fundamental 1.

As estudantes Alice de Almeida Lins, Amanda Serafim de Oliveira e Lizze Fricks Viana desenvolveram a pesquisa sob orientação da professora Bruna Viana e coorientação do professor Clóves Vicente.

Projeto busca soluções para preservar o peroá em Marataízes

A iniciativa surgiu após a comunidade pesqueira de Marataízes perceber uma redução na pesca do peroá (Balistes capriscus), espécie que faz parte da atividade econômica e cultural do município.

Diante dessa preocupação, as alunas começaram a investigar alternativas sustentáveis para contribuir com a conservação dos ecossistemas costeiros.

Uma das propostas envolve a construção de recifes artificiais com o reaproveitamento de conchas de sururu, resíduo encontrado em abundância na região.

A ideia é utilizar esse material para criar estruturas capazes de oferecer abrigo a organismos marinhos e contribuir com a conservação ambiental.

O trabalho tem caráter exploratório e busca fornecer informações que possam apoiar futuras pesquisas sobre o manejo pesqueiro no litoral de Marataízes.

Clube de Ciências incentiva pesquisas na escola

A conquista também representa um resultado do Clube de Ciências da EMEF Maria da Glória Nunes Nemer, criado em 2026 pelos professores Bruna Viana e Clóves Vicente.

O projeto educacional incentiva os estudantes a desenvolver pesquisas, investigar problemas da comunidade e buscar soluções por meio do conhecimento científico.

Logo no primeiro ano de atividades, o clube conquistou reconhecimento em uma feira científica regional.

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) apoiou a participação das estudantes e disponibilizou transporte para o deslocamento até Guarapari.

Secretaria de Educação comemora conquista

O secretário municipal de Educação de Marataízes, Jorge Luiz Benevides de Oliveira, destacou a importância do resultado para a rede pública de ensino.

“Esse resultado é muito importante para o ensino público de Marataízes e a SEMED tem orgulho do resultado alcançado. A Pasta sempre apoiará iniciativas que incentivem a pesquisa científica e o aprendizado de nossas crianças e adolescentes. Parabéns às alunas e aos professores orientadores, bem como para a direção e toda a comunidade da EMEF Maria da Glória”, afirmou.

A conquista destaca o trabalho desenvolvido pelas estudantes e professores, além de mostrar como a pesquisa científica pode aproximar a escola de questões ambientais e econômicas da comunidade.