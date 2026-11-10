Alunas de Marataízes vencem feira de ciências com projeto para preservar o peroá
Estudantes da rede municipal conquistaram o primeiro lugar em evento científico do Ifes de Guarapari com proposta de conservação marinha que utiliza conchas de sururu.
Três alunas da rede municipal de ensino de Marataízes, no Sul do Espírito Santo, conquistaram o primeiro lugar em uma feira de ciências do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), campus Guarapari.
As estudantes apresentaram um projeto que propõe o uso de recifes artificiais e a conservação dos manguezais para contribuir com a preservação do peixe peroá.
A premiação aconteceu na última sexta-feira (6), durante a Jornada de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação (JEPE&I 2026), que teve como tema “Ciência Delas”.
O projeto, desenvolvido na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Maria da Glória Nunes Nemer, venceu na categoria Ensino Fundamental 1.
As estudantes Alice de Almeida Lins, Amanda Serafim de Oliveira e Lizze Fricks Viana desenvolveram a pesquisa sob orientação da professora Bruna Viana e coorientação do professor Clóves Vicente.
Projeto busca soluções para preservar o peroá em Marataízes
A iniciativa surgiu após a comunidade pesqueira de Marataízes perceber uma redução na pesca do peroá (Balistes capriscus), espécie que faz parte da atividade econômica e cultural do município.
Diante dessa preocupação, as alunas começaram a investigar alternativas sustentáveis para contribuir com a conservação dos ecossistemas costeiros.
Uma das propostas envolve a construção de recifes artificiais com o reaproveitamento de conchas de sururu, resíduo encontrado em abundância na região.
A ideia é utilizar esse material para criar estruturas capazes de oferecer abrigo a organismos marinhos e contribuir com a conservação ambiental.
O trabalho tem caráter exploratório e busca fornecer informações que possam apoiar futuras pesquisas sobre o manejo pesqueiro no litoral de Marataízes.
Clube de Ciências incentiva pesquisas na escola
A conquista também representa um resultado do Clube de Ciências da EMEF Maria da Glória Nunes Nemer, criado em 2026 pelos professores Bruna Viana e Clóves Vicente.
O projeto educacional incentiva os estudantes a desenvolver pesquisas, investigar problemas da comunidade e buscar soluções por meio do conhecimento científico.
Logo no primeiro ano de atividades, o clube conquistou reconhecimento em uma feira científica regional.
A Secretaria Municipal de Educação (Semed) apoiou a participação das estudantes e disponibilizou transporte para o deslocamento até Guarapari.
Secretaria de Educação comemora conquista
O secretário municipal de Educação de Marataízes, Jorge Luiz Benevides de Oliveira, destacou a importância do resultado para a rede pública de ensino.
“Esse resultado é muito importante para o ensino público de Marataízes e a SEMED tem orgulho do resultado alcançado. A Pasta sempre apoiará iniciativas que incentivem a pesquisa científica e o aprendizado de nossas crianças e adolescentes. Parabéns às alunas e aos professores orientadores, bem como para a direção e toda a comunidade da EMEF Maria da Glória”, afirmou.
A conquista destaca o trabalho desenvolvido pelas estudantes e professores, além de mostrar como a pesquisa científica pode aproximar a escola de questões ambientais e econômicas da comunidade.
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