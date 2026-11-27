Transformar brincadeiras e ferramentas digitais em oportunidades de aprendizado de inglês. Essa é a proposta de dois projetos desenvolvidos por alunos do curso de Inglês Intermediário do Senac Espírito Santo, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.

As iniciativas surgiram durante a elaboração dos Projetos Integradores, realizados na etapa final das formações da instituição. Os estudantes desenvolveram três jogos pedagógicos voltados a crianças e adolescentes de 7 a 14 anos e uma proposta de comunidade virtual gratuita.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Jogos educativos facilitam o aprendizado

Intitulado “Sing, Learn and Play”, o primeiro projeto reúne três recursos pedagógicos:

Quebra-cabeça: associa imagens ao vocabulário em inglês;

associa imagens ao vocabulário em inglês; Jogo da memória: estimula a memorização de palavras e a prática da pronúncia;

estimula a memorização de palavras e a prática da pronúncia; Caça-palavras: trabalha a leitura, a concentração e o reconhecimento de palavras em inglês.

A iniciativa surgiu a partir da realidade de crianças que nem sempre contam com acompanhamento complementar nos estudos devido à jornada de trabalho dos responsáveis.

Segundo a instrutora das duas turmas, Stelamares Santos, o desenvolvimento dos jogos permitiu aos estudantes colocar em prática os conhecimentos adquiridos durante o curso, além de exercitar a criatividade, a colaboração e a responsabilidade social.

WhatsApp como ferramenta de ensino

O segundo projeto, denominado “Learn Together”, propõe a criação de uma comunidade gratuita no WhatsApp para facilitar o aprendizado coletivo do idioma.

A proposta inclui mensagens de áudio, vídeos explicativos, dicas, figurinhas educativas, jogos, quizzes e atividades de conversação. Encontros virtuais e videochamadas em grupo também fazem parte da iniciativa.

As atividades contemplam as quatro habilidades linguísticas: escuta, fala, leitura e escrita. A organização está dividida em três níveis de conhecimento: básico, intermediário e avançado.

Um dos diferenciais da proposta é a possibilidade de os próprios participantes se alternarem na função de instrutores, compartilhando conhecimentos e aprendendo uns com os outros.

“Cada participante pode ensinar aquilo que conhece e, ao mesmo tempo, aprender com os demais”, destaca Stelamares.

Os projetos buscam aproximar a educação da realidade das comunidades, tornando o aprendizado de inglês mais acessível, colaborativo e integrado ao cotidiano.

Leia também: VÍDEO | Mimoso do Sul registra novos pontos de transbordamento do rio