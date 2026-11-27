Alunos de Cachoeiro criam jogos e grupo no WhatsApp para ensinar inglês
Projetos desenvolvidos por estudantes do Senac incluem atividades lúdicas para crianças e adolescentes e uma comunidade virtual gratuita para a prática do idioma.
Transformar brincadeiras e ferramentas digitais em oportunidades de aprendizado de inglês. Essa é a proposta de dois projetos desenvolvidos por alunos do curso de Inglês Intermediário do Senac Espírito Santo, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
As iniciativas surgiram durante a elaboração dos Projetos Integradores, realizados na etapa final das formações da instituição. Os estudantes desenvolveram três jogos pedagógicos voltados a crianças e adolescentes de 7 a 14 anos e uma proposta de comunidade virtual gratuita.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Jogos educativos facilitam o aprendizado
Intitulado “Sing, Learn and Play”, o primeiro projeto reúne três recursos pedagógicos:
- Quebra-cabeça: associa imagens ao vocabulário em inglês;
- Jogo da memória: estimula a memorização de palavras e a prática da pronúncia;
- Caça-palavras: trabalha a leitura, a concentração e o reconhecimento de palavras em inglês.
A iniciativa surgiu a partir da realidade de crianças que nem sempre contam com acompanhamento complementar nos estudos devido à jornada de trabalho dos responsáveis.
Segundo a instrutora das duas turmas, Stelamares Santos, o desenvolvimento dos jogos permitiu aos estudantes colocar em prática os conhecimentos adquiridos durante o curso, além de exercitar a criatividade, a colaboração e a responsabilidade social.
WhatsApp como ferramenta de ensino
O segundo projeto, denominado “Learn Together”, propõe a criação de uma comunidade gratuita no WhatsApp para facilitar o aprendizado coletivo do idioma.
A proposta inclui mensagens de áudio, vídeos explicativos, dicas, figurinhas educativas, jogos, quizzes e atividades de conversação. Encontros virtuais e videochamadas em grupo também fazem parte da iniciativa.
As atividades contemplam as quatro habilidades linguísticas: escuta, fala, leitura e escrita. A organização está dividida em três níveis de conhecimento: básico, intermediário e avançado.
Um dos diferenciais da proposta é a possibilidade de os próprios participantes se alternarem na função de instrutores, compartilhando conhecimentos e aprendendo uns com os outros.
“Cada participante pode ensinar aquilo que conhece e, ao mesmo tempo, aprender com os demais”, destaca Stelamares.
Os projetos buscam aproximar a educação da realidade das comunidades, tornando o aprendizado de inglês mais acessível, colaborativo e integrado ao cotidiano.
Leia também: VÍDEO | Mimoso do Sul registra novos pontos de transbordamento do rio
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726