VÍDEO | Mimoso do Sul registra novos pontos de transbordamento do rio
Defesa Civil divulgou novo boletim às 7h desta sexta-feira (27) e mantém o monitoramento do nível do rio e das condições meteorológicas.
O Rio Muqui do Sul apresentou dois pontos de transbordamento na manhã desta sexta-feira (27), em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. A informação foi divulgada pela Defesa Civil Municipal em um boletim atualizado às 7h.
Segundo o órgão, um dos pontos de transbordamento está localizado na rua lateral ao Hotel Marilu, em um trecho mais baixo da via. O outro fica nos fundos da Praça de Eventos, também em uma área mais baixa.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A Defesa Civil informou que ainda há um volume de água chegando das regiões mais altas do rio. Entretanto, até o horário da atualização, não havia indicação de um volume expressivo capaz de provocar um novo transbordamento de maior proporção.
Durante a madrugada desta sexta-feira, o município não registrou chuvas fortes e significativas, conforme o comunicado oficial.
Defesa Civil mantém monitoramento
As equipes da Defesa Civil seguem acompanhando o nível do Rio Muqui do Sul e as previsões meteorológicas.
A população deve acompanhar os canais oficiais da Prefeitura de Mimoso do Sul, por onde serão divulgadas novas atualizações sobre a situação do município.
Leia também: Rio Itapemirim chega a 2,71 metros e próximas horas exigem atenção
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726