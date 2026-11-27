O Rio Muqui do Sul apresentou dois pontos de transbordamento na manhã desta sexta-feira (27), em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. A informação foi divulgada pela Defesa Civil Municipal em um boletim atualizado às 7h.

Segundo o órgão, um dos pontos de transbordamento está localizado na rua lateral ao Hotel Marilu, em um trecho mais baixo da via. O outro fica nos fundos da Praça de Eventos, também em uma área mais baixa.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

A Defesa Civil informou que ainda há um volume de água chegando das regiões mais altas do rio. Entretanto, até o horário da atualização, não havia indicação de um volume expressivo capaz de provocar um novo transbordamento de maior proporção.

Durante a madrugada desta sexta-feira, o município não registrou chuvas fortes e significativas, conforme o comunicado oficial.

VÍDEO: Prefeitura de Mimoso do Sul

Defesa Civil mantém monitoramento

As equipes da Defesa Civil seguem acompanhando o nível do Rio Muqui do Sul e as previsões meteorológicas.

A população deve acompanhar os canais oficiais da Prefeitura de Mimoso do Sul, por onde serão divulgadas novas atualizações sobre a situação do município.

Leia também: Rio Itapemirim chega a 2,71 metros e próximas horas exigem atenção