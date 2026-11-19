Um workshop sobre prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres será realizado em Anchieta, no dia 25 de novembro. O encontro, com o tema “Uma vida livre de violência: Dignidade e Respeito pelas Mulheres”, ocorrerá das 8h às 11h30, no auditório da Secretaria Municipal de Agricultura, no bairro João XXIII.

A programação prevê debates e orientações sobre os direitos das mulheres, os diferentes tipos de violência e a importância do acolhimento às vítimas. A atividade também pretende aproximar profissionais e serviços que integram a rede de proteção e atendimento no município.

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O evento será realizado no auditório da Secretaria de Agricultura, localizado na Rua do Carmo, nº 182, próximo à Praça São Pedro. A organização é do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), vinculado à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SEMADS).

A secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Paula Louzada Martins, ressalta que o enfrentamento à violência exige o envolvimento de toda a sociedade e o fortalecimento dos serviços de proteção, para que mulheres em situação de violência conheçam seus direitos e saibam onde buscar ajuda.