O repórter esportivo André Hernan usou as redes sociais para revelar uma “batalha silenciosa” contra a leucemia mieloide aguda (LMA), um tipo de câncer no sangue. O jornalista recebeu o diagnóstico em agosto, logo após o término da Copa do Mundo, e abordou a possibilidade de cura por meio de um transplante de medula óssea.

A leucemia é um tipo de câncer que se origina na medula óssea, que é responsável pela produção das células sanguíneas. A doença acontece quando os glóbulos brancos, as células de defesa do sangue, sofrem alterações genéticas e passam a se multiplicar de maneira descontrolada.

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Esse descontrole afeta também as células saudáveis, como os glóbulos vermelhos (responsáveis por transportar oxigênio) e as plaquetas (responsáveis por evitar sangramentos). Uma vez que a produção das células é comprometida, o paciente pode apresentar sintomas como anemia, infecções recorrentes, sangramentos, hematomas pelo corpo, dores ósseas e aumento do baço.

É o que explica o onco-hematologista Breno Gusmão, da Beneficência Portuguesa de São Paulo e integrante do Comitê Médico da Associação Brasileira de Câncer do Sangue. “Importante dizer que a depender, se a leucemia for crônica, com uma evolução mais lenta, é possível que o paciente não apresente sintomas e descubra a condição durante os exames de rotina”, alerta.

Quais são os principais tipos de leucemia?

Segundo Gusmão, as leucemias são classificadas principalmente de acordo com a velocidade de evolução e o tipo de célula sanguínea que dá origem à doença. “Temos as leucemias agudas, de evolução rápida que exigem início rápido do tratamento, e as crônicas, com evolução mais lenta”, explica.

Os principais tipos da doença são:

leucemia mieloide aguda (LMA);

leucemia mieloide crônica (LMC);

leucemia linfoide aguda (LLA);

leucemia linfocítica crônica (LLC)

Essa diferenciação é essencial para que o tratamento seja realizado corretamente. “Enquanto as leucemias agudas exigem quimioterapia intensiva e podem demandar transplante de medula óssea, determinadas leucemias crônicas podem ser tratadas com medicamentos específicos”, diz Gusmão.

Na LLC, por exemplo, alguns pacientes podem permanecer em acompanhamento médico e iniciar o tratamento somente quando os sintomas começarem a surgir. “Além do tipo de leucemia, a idade, as condições clínicas, as alterações genéticas e a resposta inicial ao tratamento também ajudam a definir a estratégia terapêutica”, explica o onco-hematologista.

Em quais situações o transplante é indicado?

O transplante de medula óssea pode ser indicado quando existe maior risco de a leucemia voltar ou quando a doença apresenta características que precisam de um tratamento mais intensivo. Ele raramente é utilizado em leucemias crônicas.

Entre os casos em que o transplante é considerado está justamente a LMA, que afeta o repórter Hernan. Gusmão explica que o procedimento costuma ser recomendado a pacientes com um risco intermediário ou alto de recaída, dependendo das características da doença e da resposta à quimioterapia.

Como é feito o transplante de medula óssea?

O procedimento envolve diferentes etapas. De acordo com Gusmão, na maioria dos casos, é realizado o transplante alogênico, no qual o paciente recebe células-tronco hematopoiéticas de um doador.

O doador pode ser totalmente compatível ou parcialmente compatível. No transplante haploidêntico, a compatibilidade é de pelo menos 50%. As etapas do processo são as seguintes:

Condicionamento: o paciente recebe quimioterapia em altas doses para destruir as células doentes que ainda possam estar presentes e preparar a medula óssea para receber as novas células;

Infusão das células: as células-tronco do doador são postas na corrente sanguínea do paciente em um procedimento semelhante a uma transfusão de sangue;

Enxertia: após a infusão, as células recebidas migram para a medula óssea e começam a produzir novas células sanguíneas. É a “pega” da medula.

“Durante esse período, o paciente permanece sob acompanhamento médico próximo, pois pode apresentar baixa imunidade, anemia e redução das plaquetas até que a produção sanguínea se restabeleça”, comenta Gusmão.

Como um doador é escolhido?

Um doador é selecionado por meio do exame de HLA, que identifica características genéticas presentes nas células. A sigla significa antígenos leucocitários humanos, moléculas que ficam na superfície das células e ajudam o sistema imunológico a reconhecer o que pertence ao organismo.

A compatibilidade é, justamente, a correspondência entre as características HLA do paciente e do doador. Embora ela possa ser parcial, quanto mais alta, mais chances de um transplante bem-sucedido.

Uma maior compatibilidade ajuda a reduzir os riscos de rejeição e de outras complicações. A escolha do doador também considera fatores como disponibilidade, idade e urgência do transplante.

Gusmão explica que o primeiro passo costuma ser investigar os irmãos do paciente, pois eles podem ter maior probabilidade de apresentar compatibilidade. “Em seguida, quando necessário, a equipe pode buscar um doador não aparentado em registros nacionais e internacionais”, diz.

No Brasil, essa busca pode ser feita pelo Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea. Para se cadastrar, é necessário ter entre 18 e 35 anos, estar em boas condições de saúde e comparecer ao hemocentro mais próximo com documento oficial com foto para preencher o formulário e colher uma amostra de sangue.

No caso de Hernán, a doadora será sua filha de 16 anos. A legislação permite que menores de 18 anos também doem medula óssea para um familiar consanguíneo. No entanto, é preciso ter compatibilidade imunológica comprovada, consentimento de ambos os pais ou dos responsáveis legais e autorização judicial. A doação também depende de avaliação que confirme que o procedimento não oferece risco à saúde do doador.

Além de familiares e doadores voluntários não aparentados, também é possível utilizar o sangue de cordões umbilicais. “Embora hoje seja menos utilizado, ele também é fonte de células-tronco e pode ser encontrado em bancos especializados”, comenta Gusmão.

O que acontece depois do transplante?

O transplante de medula óssea é um procedimento complexo e pode apresentar complicações, principalmente porque o condicionamento reduz intensamente as defesas do organismo. Entre os principais riscos, estão as infecções, sangramentos e a mucosite (feridas na mucosa da boca).

Outra complicação frequente é a Doença do Enxerto Contra o Hospedeiro (DECH). “Ela acontece quando as células do doador podem reconhecer os tecidos do paciente como estranhos e atacá-los”, explica Gusmão. Por isso a compatibilidade entre paciente e doador é tão importante.

“Apesar disso, o transplante pode oferecer a possibilidade de cura para determinados pacientes. A decisão deve considerar o benefício esperado e os riscos envolvidos em cada situação”, diz o onco-hematologista.

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