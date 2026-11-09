APAC de Cachoeiro abre vagas de emprego com salários de até R$ 4,5 mil

A Associação de Proteção e Assistência às Condenadas (APAC) de Cachoeiro de Itapemirim abriu dois processos seletivos para contratação de profissionais na área de segurança. As oportunidades oferecem salários de R$ 2.622,89 e R$ 4.552,70, com inscrições abertas até sexta-feira (13).

A instituição disponibiliza duas vagas, uma para encarregado de metodologia, segurança e disciplina e outra para inspetora de segurança. Os editais também permitem a formação de cadastro de reserva para futuras contratações, conforme a necessidade da APAC.

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Edital 006/2026: vaga com salário de R$ 4.552,70

O primeiro edital oferece uma vaga para encarregado de metodologia, segurança e disciplina, com remuneração mensal de R$ 4.552,70 e jornada de 44 horas semanais. A instituição sugere ensino superior e exige conhecimentos sobre o método APAC, regulamentos disciplinares e protocolos de segurança.

O profissional será responsável por coordenar a equipe de segurança, acompanhar o trabalho dos inspetores e supervisionar a ordem e a disciplina da unidade. Também deverá orientar procedimentos internos, participar de reuniões e acompanhar a aplicação das normas da instituição.

Edital 007/2026: vaga para inspetora de segurança

O segundo edital oferece uma vaga para inspetora de segurança, destinada a mulheres, com salário mensal de R$ 2.622,89. A jornada seguirá a escala de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso.

Para concorrer, a candidata precisa ter ensino médio completo e conhecimentos relacionados ao método APAC e às normas de segurança. Entre as atividades estão o acompanhamento das rotinas da unidade, a fiscalização da entrada e saída de visitantes, a realização de vistorias e o monitoramento da disciplina.

Como se inscrever nos processos seletivos?

As inscrições para os dois cargos seguem até 13 de novembro de 2026, às 23h59. Os interessados devem enviar o currículo em PDF para o e-mail [email protected], utilizando o modelo disponível no anexo do respectivo edital.

No assunto da mensagem, é necessário escrever Edital de Seleção Simplificada APAC – Currículo (CARGO PRETENDIDO). A instituição permite apenas uma inscrição por candidato e poderá desclassificar quem não seguir as orientações estabelecidas.

Etapas da seleção e resultado

A APAC realizará a análise dos currículos em 16 de novembro e a avaliação psicológica no dia 17, às 13h30, no Sindicato Rural de Cachoeiro. As entrevistas estão previstas para 24 de novembro, a partir das 9h, no Centro de Reintegração Social Masculino da APAC, na região de Monte Líbano.

A instituição divulgará o resultado final em 24 de novembro, no site da Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (FBAC) e nas redes sociais da APAC. A contratação seguirá o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), por prazo indeterminado, conforme as condições dos editais.

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