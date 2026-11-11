Apiacá vai selecionar 30 projetos culturais com recursos da Lei Aldir Blanc
Edital da Política Nacional Aldir Blanc vai selecionar 30 projetos em dez categorias culturais. Inscrições gratuitas seguem até 30 de novembro.
A Prefeitura de Apiacá, no Sul do Espírito Santo, abriu inscrições para o Edital nº 001/2026 da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), que vai destinar R$ 74.500,17 para a seleção de 30 projetos culturais no município. Os interessados podem se inscrever gratuitamente até o dia 30 de novembro.
A iniciativa integra o segundo ciclo da PNAB e busca incentivar a produção artística e cultural, oferecendo recursos para projetos desenvolvidos por fazedores de cultura que atuam em Apiacá.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
As oportunidades contemplam dez categorias: música, artesanato, literatura, dança, teatro, artes visuais, gastronomia, turismo rural, eventos e cultura afro.
Podem participar pessoas físicas, microempreendedores individuais (MEIs), pessoas jurídicas e coletivos culturais que comprovem atuação no município.
Como se inscrever no edital cultural de Apiacá?
As inscrições começaram na segunda-feira (9) e seguem até 30 de novembro de 2026. Os interessados podem apresentar seus projetos de forma presencial ou por e-mail.
Para realizar a inscrição presencialmente, os candidatos devem procurar o Protocolo da Prefeitura ou a Secretaria Municipal de Arte, Cultura e Turismo, das 12h às 18h.
Também é possível encaminhar a documentação para o endereço eletrônico [email protected].
O edital prevê cotas e políticas de inclusão, com o objetivo de ampliar o acesso de diferentes segmentos da população aos recursos destinados à cultura.
Os participantes devem consultar o regulamento e os formulários disponíveis no site oficial da Prefeitura, para verificar os documentos necessários e as regras de seleção.
Recursos vão contemplar diferentes manifestações culturais
O investimento de R$ 74.500,17 será distribuído entre os 30 projetos selecionados, conforme os critérios estabelecidos no edital.
A iniciativa busca valorizar os artistas locais e incentivar manifestações culturais, desde apresentações musicais e teatrais até atividades ligadas ao artesanato, à gastronomia e ao turismo rural.
A seleção também contempla propostas relacionadas à cultura afro, contribuindo para a valorização das expressões culturais presentes no município.
Os interessados podem acessar o edital e os formulários pelo site www.apiaca.es.gov.br.
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