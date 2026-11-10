Roda de caxambu no Quilombo Monte Alegre marca encerramento de projeto cultural

Na última sexta-feira (6), o Quilombo Monte Alegre, localizado no distrito de Pacotuba, em Cachoeiro de Itapemirim, sediou o encerramento do projeto “Rodas de Caxambu nos Quilombos”. Iniciada em outubro, na comunidade quilombola de Vargem Alegre, a ação promoveu o intercâmbio direto entre dois importantes representantes dessa manifestação do patrimônio imaterial do município: os grupos Santa Cruz e Alegria de Viver.

Nesta segunda e última edição, o grupo Santa Cruz abriu os braços como anfitrião para acolher os integrantes do Alegria de Viver, fechando o ciclo de encontros da iniciativa. Ao redor da tradicional fogueira acesa, o som dos tambores, os cantos e as saias rodadas conduziram uma celebração marcada pelo forte caráter intergeracional. A presença ativa de crianças, adolescentes e jovens ao lado dos mais experientes reforçou o objetivo central do projeto: garantir que os saberes tradicionais sejam repassados de forma direta, pela vivência ancestral e pela própria prática da roda.

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Antes do início das rodas, os encontros também foram pautados por momentos de diálogo e troca de saberes entre os caxambuzeiros. Essa interação prévia cumpre um papel essencial para a transmissão oral de conhecimentos e para a formação de consciência entre os participantes, fortalecendo o senso de pertencimento, a valorização da memória coletiva e o entendimento sobre a importância de salvaguardar essa tradição secular.

Para a mestra Maria Laurinda Adão, uma das lideranças do Caxambu Santa Cruz, momentos de união como esse renovam a força da tradição na comunidade. “Ficamos com o coração cheio de alegria ao receber nossos irmãos de Vargem Alegre aqui em Monte Alegre. Ver a roda formada ao redor da fogueira, com os mais jovens ouvindo os ensinamentos, cantando, batendo palmas e aprendendo o que os nossos antepassados nos deixaram, mostra que a nossa cultura está viva e que essa semente vai continuar dando frutos nas mãos da juventude”, destaca a mestra.

De acordo com Genildo Coelho Hautequestt Filho, coordenador do projeto, a conclusão das atividades evidencia o profundo papel social das ações de salvaguarda no município. “Para garantir a continuidade e o fortalecimento desses grupos tradicionais, é indispensável viabilizar os encontros presenciais, os diálogos e a realização das próprias rodas. Quando fomentamos a cultura quilombola na prática, promovemos inclusão, fortalecemos a identidade e a voz dessas comunidades e geramos um desenvolvimento humano sustentável, inteiramente centrado nas pessoas e na valorização da nossa diversidade”, avalia o coordenador.

Vale ressaltar a importância institucional dos grupos participantes: tanto o Santa Cruz quanto o Alegria de Viver são certificados como Pontos de Cultura pelo programa Cultura Viva, sendo que o grupo anfitrião de Monte Alegre detém, ainda, a titulação de Ponto de Memória, concedida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram).

Com visitação gratuita e aberta ao público nos dois encontros realizados, o projeto “Rodas de Caxambu nos Quilombos” foi uma realização do Instituto de Preservação do Patrimônio Cultural Ádapo, com apoio da Associação de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial Cachoeirense e dos dois grupos de caxambu, sendo viabilizado com recursos do Edital nº 09/2025 da Lei Rubem Braga de Incentivo à Cultura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. Mais informações e registros das ações desenvolvidas pelas instituições podem ser acompanhados nos sites www.institutoadapo.org.br e www.patrimoniocachoeiro.org.