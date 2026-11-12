Após 17 anos foragido por matar a esposa, homem é preso no Sul do ES

Um homem de 52 anos, procurado pela Justiça por matar a própria esposa a facadas enquanto ela dormia, foi preso após passar cerca de 17 anos foragido. A Polícia Militar o encontrou na tarde desta quarta-feira (11), dentro de um estabelecimento comercial em Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo.

O crime ocorreu em 2009, no estado do Rio de Janeiro. Segundo informações da Polícia Militar, o homem atacou a esposa com golpes de faca enquanto ela dormia. Após o homicídio, ele fugiu para o Espírito Santo.

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Desde então, o procurado passou a morar em Bom Jesus do Norte, onde permaneceu até a prisão.

Polícia localiza foragido após levantamento de informações

Os militares do 3º Batalhão chegaram ao paradeiro do homem após um trabalho de levantamento de informações.

Uma equipe da Ronda Ostensiva de Reforço (ROR) realizou buscas e localizou o procurado em um estabelecimento comercial na região central de Bom Jesus do Norte.

Contra ele, havia um mandado de prisão expedido pela Vara Criminal de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, relacionado ao homicídio cometido há aproximadamente 17 anos.

Após cumprir a ordem judicial, os policiais encaminharam o homem à 6ª Delegacia Regional de Alegre, onde a autoridade policial adotou as providências legais.

A Polícia Militar não divulgou detalhes sobre como o homem conseguiu permanecer foragido durante esse período.