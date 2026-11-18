O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim informou que o serviço de tomografia está parcialmente normalizado após os transtornos provocados pelo forte temporal que atingiu o município na última segunda-feira (16). A chuva causou alagamentos em diferentes setores da unidade hospitalar, afetando o funcionamento de equipamentos.

Em comunicado divulgado nas redes sociais nesta quarta-feira (18), o hospital atualizou a situação dos atendimentos e informou que algumas atividades ainda passam por ajustes em decorrência dos danos provocados pela chuva.

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De acordo com a unidade hospitalar, o aparelho utilizado no serviço de radioterapia permanece em manutenção. O hospital não informou uma previsão para o restabelecimento do funcionamento do equipamento.

Já o serviço de tomografia apresentou melhora nas condições de operação e está parcialmente normalizado, conforme a atualização divulgada pela instituição.

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