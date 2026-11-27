Diante do elevado volume de chuvas registrado nos últimos dias em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo, a prefeitura busca recursos junto aos governos estadual e federal para realizar obras de infraestrutura que possam reduzir os problemas recorrentes de alagamentos no município.

Em resposta ao aquinoticias.com, a administração municipal informou que, diante dos alertas da Defesa Civil Estadual, já vinha adotando medidas preventivas. Durante 2026, o município realizou intervenções em córregos e ribeirões para evitar alagamentos nos bairros.

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Segundo a administração, as ações contribuíram para que áreas da região central, onde anteriormente as chuvas atingiam residências e estabelecimentos comerciais, não registrassem os mesmos problemas.

Apesar das medidas preventivas, o elevado volume de chuva dos últimos dias causou estragos pontuais na zona rural. A prefeitura informou que mantém equipes à disposição da população, realiza reuniões frequentes e atende às ocorrências individualmente.

O município também enfrenta um problema relacionado a uma obra de reestruturação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Para buscar uma solução, o prefeito Wagner esteve em Brasília e acionou o Governo Federal, que realiza análises e levantamentos.

Construção de barragens

A prefeitura também realiza levantamentos para a construção de barragens destinadas a minimizar os alagamentos recorrentes em dois bairros do município. A execução das obras depende do apoio financeiro dos governos estadual e federal, devido à complexidade da infraestrutura necessária.

Conforme informou a administração municipal, o prefeito Vagner acompanha diariamente a situação das chuvas e das enxurradas. As equipes municipais permanecem mobilizadas para atender às demandas da população.

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