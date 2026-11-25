Após estragos das chuvas no Sul do ES, Bruno Resende busca ajuda federal
Após os estragos das chuvas no Sul do ES, deputado Dr. Bruno Resende busca recursos federais para recuperar cidades e auxiliar famílias atingidas.
Os prejuízos provocados pelas fortes chuvas no Sul do Espírito Santo motivaram uma mobilização em Brasília nesta terça-feira (24). O deputado federal Dr. Bruno Resende intensificou as articulações junto ao Governo Federal em busca de recursos emergenciais para os municípios atingidos pelas enchentes.
Entre os compromissos, o parlamentar esteve no Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Na ocasião, buscou apoio para viabilizar medidas que ajudem as cidades a superar os estragos causados pelas inundações.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A recuperação de vias, a reconstrução da infraestrutura, o restabelecimento dos serviços essenciais e a assistência às famílias atingidas estão entre as prioridades da mobilização.
Busca por recursos emergenciais
O deputado também reforçou o diálogo com representantes do Governo Federal para acelerar o atendimento às administrações municipais diante dos prejuízos registrados nos últimos dias.
A agenda em Brasília se estendeu até o período da noite, com foco na busca por soluções para minimizar os impactos das enchentes nos municípios capixabas.
“Nossa prioridade é buscar apoio e recursos para que os municípios tenham condições de enfrentar esse momento difícil. Existem famílias atingidas, prejuízos e necessidades urgentes. Nosso trabalho é abrir portas, dialogar com o Governo Federal e buscar soluções concretas para ajudar quem mais precisa”, destacou o parlamentar.
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