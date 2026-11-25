Os prejuízos provocados pelas fortes chuvas no Sul do Espírito Santo motivaram uma mobilização em Brasília nesta terça-feira (24). O deputado federal Dr. Bruno Resende intensificou as articulações junto ao Governo Federal em busca de recursos emergenciais para os municípios atingidos pelas enchentes.

Entre os compromissos, o parlamentar esteve no Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Na ocasião, buscou apoio para viabilizar medidas que ajudem as cidades a superar os estragos causados pelas inundações.

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A recuperação de vias, a reconstrução da infraestrutura, o restabelecimento dos serviços essenciais e a assistência às famílias atingidas estão entre as prioridades da mobilização.

Busca por recursos emergenciais

O deputado também reforçou o diálogo com representantes do Governo Federal para acelerar o atendimento às administrações municipais diante dos prejuízos registrados nos últimos dias.

A agenda em Brasília se estendeu até o período da noite, com foco na busca por soluções para minimizar os impactos das enchentes nos municípios capixabas.

“Nossa prioridade é buscar apoio e recursos para que os municípios tenham condições de enfrentar esse momento difícil. Existem famílias atingidas, prejuízos e necessidades urgentes. Nosso trabalho é abrir portas, dialogar com o Governo Federal e buscar soluções concretas para ajudar quem mais precisa”, destacou o parlamentar.

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