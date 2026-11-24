Pelo 2° ano seguido, Marataízes leva Selo Ouro em Transparência e Governança Pública
O selo é concedido pelo Espírito Santo em Ação, movimento empresarial capixaba, apartidário e sem fins lucrativos, com apoio da instituição Transparência Capixaba.
A Prefeitura de Marataízes conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o Selo Ouro em Qualidade de Transparência e Governança Pública. O selo é concedido pelo Espírito Santo em Ação, movimento empresarial capixaba, apartidário e sem fins lucrativos, com apoio da instituição Transparência Capixaba.
A avaliação considera seis dimensões: aspectos legais e normativos; plataformas; transparência administrativa e governança; transparência financeira e orçamentária; comunicação, participação social e engajamento; e obras públicas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O Selo, portanto, não se limita à divulgação de dados nos portais institucionais. Considera também as condições oferecidas à população para acompanhar a administração, acessar informações e participar da vida pública.
Na Prefeitura de Marataízes, as atividades de transparência e governança são desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Controle Interno em conjunto com as demais secretarias, responsáveis por contribuir com as atualizações e a qualidade das informações prestadas à sociedade.
“Esta é uma conquista muito importante, principalmente por ser um reconhecimento que o Município ainda não havia alcançado nos anos anteriores e veio conquistar pela primeira vez no ano passado nesta gestão e agora repete o feito”, disse a secretária de Controle Interno, Dayany Bittencourt.
O prefeito Toninho Bitencourt também comemorou mais este excelente resultado para Administração Municipal, mas quer patamares ainda maiores no próximo ano. “Marataízes segue trabalhando para avançarmos ainda mais na transparência pública e conquistarmos o tão desejado Selo Diamante. Dois anos consecutivos com Selo Ouro é um resultado para ser comemorado, porém podemos mais”, afirmou o prefeito.
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