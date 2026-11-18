Após jovem vencer grave doença, motociclistas do Sul do ES fazem romaria até Aparecida
Motociclistas de Alfredo Chaves partem nesta sexta-feira (20) rumo a Aparecida em romaria de fé e gratidão inspirada pela recuperação de um jovem.
Uma história de fé e gratidão pela saúde de um jovem vai levar um grupo de motociclistas de Alfredo Chaves, no Sul do Espírito Santo, a percorrer cerca de 12 horas de estrada até o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo. A romaria acontece nesta sexta-feira (20) e reúne participantes que desejam agradecer pelas graças recebidas.
A iniciativa surgiu após a recuperação de um jovem morador do distrito de Sagrada Família. Segundo os organizadores, ele enfrentou uma situação grave de saúde e chegou a ser considerado “desenganado pela medicina”. A melhora motivou a realização da viagem como forma de agradecimento a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Neste ano, a romaria contará com 25 motocicletas, cada uma transportando também um garupeiro. A saída está marcada para as 5h, em frente à Igreja Católica, no Centro de Alfredo Chaves.
Motociclistas enfrentarão 12 horas de viagem
O grupo pretende chegar a Aparecida por volta das 17h, após aproximadamente 12 horas de percurso.
Para garantir momentos de descanso, alimentação e abastecimento, os participantes programaram cinco paradas ao longo do trajeto.
Os pontos previstos são a entrada de Apiacá, Pirapetinga (MG), Volta Grande, Volta Redonda e Resende, antes da chegada ao destino final.
Romaria representa fé e agradecimento
De acordo com os organizadores Adilson Roveta e Ednei de Jesus Botelho, a viagem representa uma oportunidade de renovar a devoção e agradecer pelas bênçãos alcançadas.
Mais do que reunir apaixonados por motocicletas, a romaria busca fortalecer os laços de amizade entre os participantes e manter viva a tradição de homenagear Nossa Senhora Aparecida.
Durante a viagem, os motociclistas levarão consigo a gratidão pela recuperação do jovem, cuja história inspirou a iniciativa.
Retorno ao Espírito Santo já tem data marcada
Após a visita ao Santuário Nacional, o grupo permanecerá em Aparecida até segunda-feira (23), quando iniciará a viagem de volta.
A saída está prevista para as 4h da madrugada, com chegada a Alfredo Chaves por volta das 16h.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726