Uma história de fé e gratidão pela saúde de um jovem vai levar um grupo de motociclistas de Alfredo Chaves, no Sul do Espírito Santo, a percorrer cerca de 12 horas de estrada até o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo. A romaria acontece nesta sexta-feira (20) e reúne participantes que desejam agradecer pelas graças recebidas.

A iniciativa surgiu após a recuperação de um jovem morador do distrito de Sagrada Família. Segundo os organizadores, ele enfrentou uma situação grave de saúde e chegou a ser considerado “desenganado pela medicina”. A melhora motivou a realização da viagem como forma de agradecimento a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

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Neste ano, a romaria contará com 25 motocicletas, cada uma transportando também um garupeiro. A saída está marcada para as 5h, em frente à Igreja Católica, no Centro de Alfredo Chaves.

Motociclistas enfrentarão 12 horas de viagem

O grupo pretende chegar a Aparecida por volta das 17h, após aproximadamente 12 horas de percurso.

Para garantir momentos de descanso, alimentação e abastecimento, os participantes programaram cinco paradas ao longo do trajeto.

Os pontos previstos são a entrada de Apiacá, Pirapetinga (MG), Volta Grande, Volta Redonda e Resende, antes da chegada ao destino final.

Romaria representa fé e agradecimento

De acordo com os organizadores Adilson Roveta e Ednei de Jesus Botelho, a viagem representa uma oportunidade de renovar a devoção e agradecer pelas bênçãos alcançadas.

Mais do que reunir apaixonados por motocicletas, a romaria busca fortalecer os laços de amizade entre os participantes e manter viva a tradição de homenagear Nossa Senhora Aparecida.

Durante a viagem, os motociclistas levarão consigo a gratidão pela recuperação do jovem, cuja história inspirou a iniciativa.

Retorno ao Espírito Santo já tem data marcada

Após a visita ao Santuário Nacional, o grupo permanecerá em Aparecida até segunda-feira (23), quando iniciará a viagem de volta.

A saída está prevista para as 4h da madrugada, com chegada a Alfredo Chaves por volta das 16h.