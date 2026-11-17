O Plano Diretor Municipal (PDM) de Marataízes entrará na pauta de votação da Câmara Municipal na sessão desta terça-feira (17). A expectativa é de que o projeto do Poder Executivo seja aprovado, uma vez que está há mais de dez anos sem passar por uma atualização.

Conforme explica o vereador e presidente da Casa de Leis, Erimar da Silva Lesqueves (MDB), a aprovação do plano é importante e necessária para impulsionar o desenvolvimento da cidade.

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“Se eu tiver que votar, vou votar a favor da aprovação. Nós temos que organizar melhor Marataízes. Trata-se da regulamentação de uma lei que está ultrapassada e precisa ser atualizada”, explica o presidente.

A Câmara de Marataízes é composta por 13 vereadores. Antes de ser enviado para apreciação do Plenário, o texto foi discutido com a sociedade civil por meio de audiência pública. Durante o encontro, a população apresentou sugestões de emendas para alterações no plano.

“Esse PDM já está há bastante tempo na Casa. Ninguém pode falar que não sabe do que se trata. Nós realizamos audiência pública e disponibilizamos uma equipe técnica para prestar esclarecimentos aos vereadores”, afirma o vereador Erimar.

O PDM

O PDM de Marataízes estabelece as diretrizes para organizar o crescimento da cidade, orientar a ocupação do solo e promover o desenvolvimento sustentável. O documento define regras para o planejamento urbano, a expansão territorial, a preservação ambiental e o uso dos espaços públicos.

O município passou por um processo de revisão e atualização do PDM, com estudos técnicos, leitura comunitária, conferências e audiências públicas. A proposta apresentada contempla mudanças na organização territorial, com a criação de cinco macrozonas: Urbana, Rurbana, Balneária, de Preservação Ambiental e de Produção Rural Sustentável.

A revisão também prevê a readequação dos perímetros urbanos em localidades como Sede, Praia dos Cações, Brejo dos Patos e Boa Vista do Sul. As mudanças buscam estabelecer critérios para a ocupação dessas regiões, conciliando o crescimento imobiliário, as atividades econômicas e a proteção dos recursos naturais.

As novas diretrizes devem servir de referência para as políticas públicas e para as decisões relacionadas ao desenvolvimento de Marataízes nos próximos anos.