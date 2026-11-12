Atenção! Brasil pode ser atingido por dois ciclones seguidos nos próximos dias; entenda os riscos para o ES

O Brasil poderá enfrentar a formação de dois ciclones extratropicais em sequência nos próximos dias, com possibilidade de tempestades, ventos fortes e chuva volumosa em diferentes regiões. Segundo projeções da Meteored, os sistemas devem influenciar as condições do tempo principalmente entre domingo (15) e terça-feira (17) de novembro.

A previsão indica que o primeiro ciclone começará a se desenvolver próximo à Argentina e favorecerá o avanço de uma frente fria sobre o Sul do Brasil. A partir de domingo (15), Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná poderão registrar temporais e rajadas de vento.

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O segundo sistema, previsto para se formar entre segunda-feira (16) e terça-feira (17), poderá apresentar maior intensidade. De acordo com a Meteored, os modelos meteorológicos apontam possibilidade de acumulados de chuva próximos de 200 milímetros em áreas específicas, além de ventos que podem ultrapassar 100 km/h. Meteored Brasil+1

Essas condições podem favorecer alagamentos, quedas de árvores e outros transtornos, principalmente nas localidades atingidas pelas tempestades mais intensas.

Espírito Santo pode ser afetado pelos ciclones?

Embora os maiores impactos estejam previstos para o Sul do Brasil, os sistemas também poderão influenciar as condições meteorológicas no Sudeste, incluindo o Espírito Santo.

Segundo a Meteored, a formação do segundo ciclone poderá organizar um corredor de umidade sobre o país, favorecendo chuvas intensas em partes das regiões Sudeste e Centro-Oeste. Meteored Brasil

No Espírito Santo, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para o período de 9 a 16 de novembro indica acumulados entre 20 e 40 milímetros em áreas do centro-sul do estado. Em pontos isolados, os volumes podem superar 50 milímetros. Revista Cultivar

No entanto, ainda não há confirmação de que os ciclones atingirāo diretamente o território capixaba ou provocarão no estado ventos superiores a 100 km/h.

A intensidade e a distribuição das chuvas dependerão do deslocamento dos sistemas e das condições atmosféricas nos próximos dias.

O que são ciclones extratropicais?

Os ciclones extratropicais são sistemas de baixa pressão atmosférica que se formam, geralmente, a partir do encontro de massas de ar com temperaturas diferentes.

Esses fenômenos podem provocar ventos intensos, chuvas volumosas e mudanças nas condições do tempo. Também costumam estar associados à formação e ao deslocamento de frentes frias.

A previsão de dois sistemas em sequência exige acompanhamento das atualizações meteorológicas, especialmente nas regiões com maior possibilidade de tempestades.

Para os moradores do Espírito Santo, a orientação é acompanhar os boletins do Incaper, do Inmet e da Defesa Civil, já que as projeções podem mudar conforme a aproximação dos sistemas.

Fontes: Meteored e Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).