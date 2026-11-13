Atenção, motoristas! BR-101 será totalmente interditada nesta sexta-feira

Para realizar o desmonte de rochas no quilômetro 386,1 da BR-101, em Rio Novo do Sul, a Ecovias Capixaba interditará totalmente o trecho nesta sexta-feira (13), das 14h às 15h. Durante o período, o acesso de veículos e pedestres será bloqueado temporariamente para garantir a segurança dos usuários e das equipes envolvidas.

O desmonte de rochas integra uma das etapas técnicas das obras de duplicação da BR-101 Sul, executadas entre Iconha e Rio Novo do Sul (do quilômetro 379,8 ao quilômetro 398,860).

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A ação realizada nesta quarta-feira acontecerá na nova pista que está sendo construída, chamada de variante rodoviária, não havendo, portanto, nenhuma interferência direta no pavimento da pista já existente.

No entanto, por questões de segurança, parte da pista existente também será interditada devido à proximidade do local.

A atividade será realizada com uso controlado de explosivos, seguindo critérios técnicos e protocolos de segurança. A estimativa é de retirada de aproximadamente 5.536,3 m³ de material rochoso.

Em caso de chuva ou condições meteorológicas adversas, a operação poderá ser cancelada e reprogramada.

A Ecovias Capixaba orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pela região e a respeitarem a sinalização implantada.

Curso gratuito para jornalistas

A Ecovias Capixaba oferece um curso gratuito sobre concessões rodoviárias voltado a jornalistas. O objetivo é ampliar a compreensão sobre esse modelo de gestão, que envolve investimentos em infraestrutura e prestação de serviços aos usuários.

Para mais informações e acesso ao curso, acesse: https://edu.lys.academy/insc/274_ECOR25

Sobre a Ecovias Capixaba

A Ecovias Capixaba é a concessionária responsável por administrar 478,7 quilômetros do trecho capixaba da BR-101, que vai do trevo de acesso à cidade de Mucuri, no Sul da Bahia, até Mimoso do Sul, no Espírito Santo, município que faz divisa com o Rio de Janeiro.

A área concedida corta 24 municípios do estado do Espírito Santo e um da Bahia. Para mais informações, acesse www.ecoviascapixaba.com.br.

Sobre a EcoRodovias

A EcoRodovias é uma das principais operadoras de concessões rodoviárias do país. Controlada pelo Grupo ASTM, administra 12 concessões em sete estados, totalizando mais de 5 mil quilômetros, além de um ativo portuário e uma plataforma logística.

A empresa está presente em importantes corredores de escoamento da produção agrícola e industrial, bem como em relevantes rotas turísticas do Brasil. Com o propósito de viabilizar caminhos nunca antes imaginados, a EcoRodovias impulsiona o desenvolvimento da infraestrutura brasileira com inovação, eficiência e foco na experiência do usuário.

A companhia também mantém um forte compromisso com a sustentabilidade, possuindo metas claras em temas como redução de emissões de CO2, segurança, diversidade, equidade e inclusão.

Como reconhecimento por suas práticas ESG, integra carteiras relevantes da B3, como o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), o ICO2 e o Idiversa.

Focada em inovação e na experiência dos usuários, a EcoRodovias investe no desenvolvimento de publicidade Out of Home em rodovias e é uma das sócias da Pedágio Digital, plataforma oficial para pagamento de passagens no modelo free flow. Para mais informações, acesse www.ecorodovias.com.br.

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