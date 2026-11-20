Atenção, motoristas! Ponte de Ferro será interditada nesta sexta em Cachoeiro
Interdição será realizada das 7h às 12h para serviços de limpeza na estrutura. Prefeitura orienta população a utilizar rotas alternativas.
A Ponte de Ferro, em Cachoeiro de Itapemirim, será interditada temporariamente nesta sexta-feira (20), das 7h às 12h, para a realização de serviços de limpeza na estrutura.
De acordo com a Prefeitura, durante o período, a passagem de veículos e pedestres ficará suspensa para garantir a segurança dos trabalhadores e da população.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A administração municipal orienta que os moradores programem seus deslocamentos e utilizem rotas alternativas enquanto os serviços estiverem sendo realizados.
A previsão é que a ponte seja liberada após a conclusão dos trabalhos.
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