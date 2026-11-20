O tempo permanece instável nesta sexta-feira (20) em todo o Espírito Santo. Apesar do predomínio de sol durante a manhã, a previsão indica aumento da nebulosidade ao longo da tarde, com possibilidade de chuvas rápidas e isoladas em diferentes regiões do Estado.

De acordo com a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a combinação de calor e umidade favorece a ocorrência de chuva a partir da tarde. O tempo também deve permanecer abafado.

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No Sul do Espírito Santo, a previsão é de sol entre algumas nuvens, com possibilidade de chuva rápida durante a tarde. Nas áreas menos elevadas, os termômetros variam entre 19 °C e 33 °C. Já nas regiões mais altas, a temperatura fica entre 17 °C e 29 °C.

Na Grande Vitória, o sol aparece entre algumas nuvens, mas há previsão de chuva rápida a partir da tarde. As temperaturas variam entre 19 °C e 30 °C. Em Vitória, a máxima também chega aos 30 °C.

Na Região Serrana, o cenário será semelhante, com sol entre nuvens e possibilidade de chuva à tarde. Nas áreas menos elevadas, a mínima será de 18 °C e a máxima de 29 °C. Nas áreas altas, os termômetros ficam entre 17 °C e 27 °C.

Na Região Norte, a previsão indica céu nublado, sem expectativa de chuva. A temperatura mínima será de 19 °C.

No Noroeste, o sol aparece entre algumas nuvens, com possibilidade de chuva rápida à tarde. Nas áreas menos elevadas, a temperatura varia entre 20 °C e 33 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a mínima será de 18 °C e a máxima de 29 °C.

Já na Região Nordeste, a previsão também é de sol entre nuvens e chuva rápida a partir da tarde. As temperaturas variam entre 20 °C e 30 °C.