Atenção, pais! Começa hoje o período de encaminhamento nas escolas municipais de Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim inicia, nesta quinta-feira (12), uma nova etapa do processo de matrículas escolares na rede municipal de ensino. O prazo é destinado ao encaminhamento de estudantes matriculados em escolas que não oferecem as séries seguintes. Pais e responsáveis têm até o dia 18 de novembro para retirar a solicitação de matrícula.

O procedimento permite que os alunos continuem os estudos em outras unidades da rede pública, preferencialmente em escolas localizadas na mesma região geoescolar.

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Após retirar a solicitação, os responsáveis deverão apresentar o documento na escola de destino entre os dias 24 e 27 de novembro, acompanhado da documentação exigida pela Secretaria Municipal de Educação.

Entre os documentos necessários estão:

Certidão de nascimento do estudante;

Histórico escolar ou declaração da escola de origem, para crianças com mais de 3 anos;

Cartão de vacinação atualizado, acompanhado de declaração da unidade de saúde;

Laudo médico, no caso de estudantes com deficiência;

Comprovante de residência atualizado;

CPF do pai, da mãe ou do responsável;

CPF da criança;

Cartão do SUS.

Quando começam as matrículas novas em Cachoeiro?

Para estudantes que ainda não estão matriculados na rede municipal, a Prefeitura abrirá o período de inscrições para novas matrículas no dia 30 de novembro. O prazo seguirá até 18 de dezembro de 2026.

Os pais ou responsáveis poderão realizar a inscrição pela internet, por meio do portal de matrículas da Secretaria Municipal de Educação.

Durante o cadastro, será possível indicar até três escolas da rede municipal como opções para a matrícula.

A Prefeitura estabeleceu as regras e os prazos na Portaria nº 2.390/2026, de 27 de outubro de 2026. A medida busca organizar a distribuição dos estudantes e garantir a continuidade do atendimento escolar no município.

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