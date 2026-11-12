Sol ganha força no ES, mas chuva continua nesta quinta-feira

O tempo no Espírito Santo nesta quinta-feira (12) terá mais períodos de sol, mas a chuva ainda deve atingir todas as regiões capixabas. A umidade transportada pelos ventos marítimos favorece a formação de nuvens e mantém a possibilidade de precipitações em diferentes momentos do dia.

Apesar da presença de nuvens, o sol aparece com maior intensidade em comparação aos dias anteriores. As temperaturas também registram uma pequena elevação, o que aumenta a sensação de abafamento, principalmente durante as horas mais quentes.

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No litoral capixaba, a previsão indica chuva fraca pela manhã e à noite. Já nas áreas mais afastadas da costa, as pancadas podem ocorrer a partir da tarde.

Veja a previsão do tempo no Espírito Santo por região

Na Grande Vitória, o sol aparece entre nuvens, com possibilidade de chuva fraca pela manhã e à noite. Os termômetros variam entre 17°C e 26°C, inclusive na capital.

Na Região Sul, o cenário também será de sol entre nuvens e chuva fraca pela manhã e à noite. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas ficam entre 18°C e 27°C. Nas localidades mais altas, os termômetros variam de 15°C a 23°C.

A Região Serrana terá períodos de sol intercalados com nuvens e previsão de chuva fraca pela manhã e à noite. Nas áreas mais baixas, as temperaturas oscilam entre 17°C e 25°C. Já nas áreas altas, a mínima será de 15°C e a máxima de 23°C.

No Norte do Espírito Santo, o sol aparece entre nuvens, mas há previsão de chuva rápida a partir da tarde. As temperaturas variam entre 17°C e 27°C.

Na Região Noroeste, a previsão também aponta chuva rápida a partir da tarde. Nas áreas menos elevadas, os termômetros marcam entre 18°C e 27°C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, as temperaturas ficam entre 16°C e 25°C.

Por fim, na Região Nordeste, o sol divide espaço com as nuvens. A previsão indica chuva fraca pela manhã e à noite, com temperaturas entre 17°C e 26°C.

Mesmo com a maior presença do sol, a umidade marítima continuará influenciando as condições do tempo no Espírito Santo ao longo desta quinta-feira.

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