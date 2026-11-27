A elevação do nível do Rio Itapemirim provocou alagamentos em estacionamentos no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta sexta-feira (27). Pelo menos três pontos foram atingidos.

Às 11h, o Rio Itapemirim atingiu a marca de 3,29 metros, acima do seu nível normal, após as chuvas registradas nos últimos dias.

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A situação exige atenção, uma vez que há previsão de chegada de mais água ao município nas próximas horas.

Até o momento, não há informações sobre possíveis prejuízos nos estacionamentos atingidos.

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