Atenção! Rio Itapemirim sobe e alaga estacionamentos no Centro de Cachoeiro
Áreas atingidas ficam na região central da cidade, próximas ao Rio Itapemirim e abaixo do nível das ruas.
A elevação do nível do Rio Itapemirim provocou alagamentos em estacionamentos no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta sexta-feira (27). Pelo menos três pontos foram atingidos.
Às 11h, o Rio Itapemirim atingiu a marca de 3,29 metros, acima do seu nível normal, após as chuvas registradas nos últimos dias.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A situação exige atenção, uma vez que há previsão de chegada de mais água ao município nas próximas horas.
Até o momento, não há informações sobre possíveis prejuízos nos estacionamentos atingidos.
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