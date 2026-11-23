O Sul do Espírito Santo pode enfrentar novos episódios de chuvas intensas e temporais ao longo desta semana, principalmente na quinta-feira (26). Dados meteorológicos levantados pelo aquinoticias.com apontam a possibilidade de acumulados elevados na região, com projeções que chegam a 280 milímetros em determinados pontos do território capixaba, devido à atuação de uma nova frente fria.

O levantamento realizado pela reportagem reúne informações de modelos meteorológicos e do boletim oficial da Defesa Civil do Espírito Santo. Embora as projeções apresentem volumes diferentes, os dados indicam a necessidade de atenção especial para municípios do Sul, Caparaó e região Serrana.

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Projeção indica acumulados próximos de 300 mm

A análise divulgada pela Meteored aponta que a combinação entre a frente fria e a grande quantidade de umidade na atmosfera poderá provocar volumes expressivos de chuva.

O destaque da previsão está no leste de Minas Gerais e no Espírito Santo, onde alguns pontos podem registrar acumulados entre 200 e 280 mm no período de terça-feira (24) a sexta-feira (27). Meteored Brasil

Entretanto, é importante destacar que esses valores representam uma projeção meteorológica e não significam que todos os municípios capixabas receberão essa quantidade de chuva.

Os números também diferem das estimativas probabilísticas divulgadas pela Defesa Civil Estadual. As previsões utilizam metodologias e cenários distintos e podem ser atualizadas conforme a evolução das condições atmosféricas.

Defesa Civil prevê chuva intensa no Sul do ES

De acordo com o boletim meteorológico da Defesa Civil Estadual, a quinta-feira (26) concentra os maiores volumes previstos para a região.

O órgão aponta 70% de probabilidade de acumulados entre 70 e 100 milímetros em determinadas áreas do Sul, Caparaó e região Serrana. Além disso, existe uma probabilidade de 30% de que os volumes alcancem entre 100 e 120 milímetros em um único dia.

Nas demais localidades dessas regiões, a previsão indica 70% de probabilidade de chuvas entre 50 e 70 milímetros, com possibilidade de acumulados superiores.

Para o período de 23 a 29 de novembro, a Defesa Civil estima volumes entre 100 e 130 milímetros no cenário médio, considerando as regiões Sul, Serrana, Caparaó, Metropolitana e Oeste. Já em um cenário mais pessimista, os acumulados podem variar entre 130 e 170 milímetros.

As projeções de até 280 milímetros identificadas no levantamento do AQUINOTICIAS.COM representam estimativas de modelos meteorológicos para pontos específicos e não correspondem aos volumes confirmados pela Defesa Civil.

Os números ainda podem sofrer alterações conforme a evolução da frente fria e das condições atmosféricas nos próximos dias.

Como fica a previsão até sexta-feira?

Na terça-feira (24), a Defesa Civil prevê possibilidade de chuva entre 10 e 30 mm em partes das regiões Sul, Serrana, Caparaó, Noroeste, Grande Vitória e Oeste. O boletim também apresenta aviso de impacto moderado para tempestades acompanhadas de raios, granizo e ventos fortes.

Na quarta-feira (25), a instabilidade continua em áreas do Sul e Caparaó. Há 70% de probabilidade de acumulados entre 10 e 30 mm e 30% de chance de volumes entre 30 e 50 mm.

A quinta-feira (26) concentra os maiores volumes previstos pela Defesa Civil, especialmente nas regiões Sul, Serrana e Caparaó.

Já na madrugada de sexta-feira (27), a Meteored indica que ainda poderão ocorrer pancadas fortes de chuva no Espírito Santo. A tendência é de enfraquecimento da frente fria ao longo do dia. Meteored Brasil

Chuvas aumentam atenção para alagamentos e deslizamentos

A possibilidade de novos temporais exige atenção, principalmente nos municípios que já enfrentaram transtornos provocados pelas chuvas recentes.

Os maiores volumes podem aumentar o risco de alagamentos, enxurradas, transbordamentos de córregos e rios e deslizamentos de terra, especialmente em áreas com solo encharcado.

A Defesa Civil orienta que a população acompanhe os comunicados oficiais e evite atravessar áreas alagadas ou permanecer em locais com sinais de movimentação do terreno.

Em situações de emergência, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.