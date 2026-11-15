Baixa pressão provoca instabilidade e pode trazer chuva ao ES no domingo

O domingo (15) será marcado pelo aumento da instabilidade no Espírito Santo. A previsão indica chuva em diferentes regiões do estado, com maior possibilidade de precipitações moderadas no Sul e na Região Serrana, devido à atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica sobre o oceano.

O fenômeno favorece a formação de áreas de instabilidade, que devem influenciar as condições do tempo ao longo do dia.

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Nas regiões Sul e Serrana, a chuva poderá atingir intensidade moderada em alguns momentos. Por isso, moradores dessas áreas devem ficar atentos às mudanças nas condições meteorológicas.

Nas demais regiões capixabas, a previsão também indica chuva, mas de forma isolada. As precipitações poderão ocorrer em diferentes períodos do domingo.

Apesar da instabilidade, as temperaturas devem apresentar uma pequena elevação em relação ao sábado (14).

A previsão aponta, portanto, um domingo com possibilidade de chuva em todo o Espírito Santo, especialmente nas áreas do Sul e da Região Serrana.