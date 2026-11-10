Bandes e Finep discutem ampliação de crédito para empresas capixabas

O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) recebeu, em outubro, representantes da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) para discutir a ampliação das operações de financiamento à inovação no Estado.

Entre os assuntos tratados estiveram o limite de crédito disponível para operações com recursos da Finep, o interesse em aumentar o volume de contratações pelo Bandes e o aprimoramento dos procedimentos operacionais entre as instituições.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Participaram da reunião o diretor de Negócios do Bandes, Marcos Kneip, e a diretora Operacional, Gabriela Vichi. O encontro também permitiu avaliar oportunidades de melhoria nos processos de concessão e acompanhamento dos financiamentos, além de alinhar procedimentos técnicos e operacionais.

“O alinhamento técnico entre as equipes é fundamental para tornar os processos de financiamento cada vez mais eficientes e aprimorar a condução das operações. Essa troca de conhecimentos com a Finep permite atualizar procedimentos, compartilhar boas práticas e identificar oportunidades de melhoria, fortalecendo a capacidade do Bandes de operacionalizar os recursos e atender às demandas das empresas capixabas”, destaca Marcos Kneip.

Como agente repassador de recursos da Finep, o Bandes atua na operacionalização de linhas de financiamento destinadas a empresas que desenvolvem projetos de inovação, investem em tecnologia ou buscam modernizar seus processos produtivos.

A atuação permite aproximar os instrumentos de financiamento da Finep das necessidades de investimento do setor empresarial capixaba.

“A manutenção dessa parceria é uma importante estratégia para ampliar as possibilidades de acesso ao crédito para empresas capixabas que buscam inovar, modernizar suas operações e expandir seus negócios. Nosso objetivo é fortalecer essa atuação conjunta, ampliando o alcance dos recursos disponíveis e contribuindo para que mais projetos se transformem em oportunidades de desenvolvimento econômico e sustentável para o Espírito Santo”, afirma Gabriela Vichi.

Alinhamento técnico e operacional

A agenda incluiu ainda uma capacitação direcionada às gerências de Controle, Crédito e Operações do Bandes, conduzida pelos analistas da Finep Victor Costa e Hudney Antunes.

O treinamento abordou atualizações dos normativos e regulamentos da financiadora, procedimentos operacionais e boas práticas na condução das operações. A atividade também promoveu o compartilhamento de experiências entre as equipes, com foco na padronização de processos e no aprimoramento da operacionalização das linhas de crédito.

Financiamento à inovação

Os recursos são destinados a empresas capixabas interessadas em investir em inovação, desenvolvimento tecnológico e modernização de suas atividades. Entre os instrumentos operacionalizados pelo Bandes está a linha Finep Inovacred, voltada ao financiamento de projetos de inovação.

Outra opção é a Finep Aquisição Inovadora Telecom, que estimula a aquisição de tecnologias, equipamentos e soluções de telecomunicações desenvolvidos no Brasil.

As condições de financiamento variam de acordo com as características da empresa e do projeto, permitindo atender a diferentes demandas de investimento.

Com a atuação como agente financeiro da Finep, o Bandes amplia o acesso das empresas capixabas a instrumentos de crédito voltados à inovação e à modernização produtiva, contribuindo para elevar a capacidade competitiva dos negócios e estimular o desenvolvimento econômico do Espírito Santo.

Conheça o crédito para inovar: www.bandes.com.br/credito

Texto: Larissa Monteiro

Informações à Imprensa:

Gerência de Comunicação Institucional do Bandes

Bárbara Deps Bonato / Wilson Igreja Campos

(27) 99774-4428 / (27) 3331-4424

[email protected]