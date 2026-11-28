O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) e a Banestes Corretora (Banescor) recebem inscrições para concursos públicos até as 23h59 do dia 11 de dezembro. Os editais oferecem 645 oportunidades para formação de cadastro de reserva, com remunerações iniciais de até R$ 6.393,38.

Os interessados devem realizar a inscrição pelo site da Fundação Carlos Chagas (FCC). A taxa custa R$ 67 para o cargo de nível médio e R$ 87 para as funções de nível superior. Os candidatos poderão efetuar o pagamento até 14 de dezembro.

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Cargos e salários

O Banestes oferece oportunidades de nível superior para analistas econômico-financeiros, analistas de tecnologia da informação, assistentes sociais e analistas de comunicação. As remunerações variam entre R$ 4.936,44 e R$ 6.393,38, com jornada semanal de 30 horas.

Já a Banescor contempla o cargo de assistente securitário, que exige nível médio. A remuneração inicial chega a R$ 4.444,43, com carga horária de 40 horas semanais.

Entre os benefícios oferecidos pelo banco estão auxílio-refeição, cesta-alimentação, assistência médica e odontológica, previdência privada e participação nos lucros.

Quando acontecem as provas?

A organizadora aplicará as provas objetivas no dia 21 de fevereiro de 2027, durante a manhã, em Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. Os candidatos terão quatro horas para concluir a avaliação.

A previsão é de que a organizadora divulgue o resultado final em maio de 2027. Os interessados podem consultar os editais completos nos sites do Banestes e da Fundação Carlos Chagas