Barragem de Muniz Freire será tema de simulado neste sábado; veja se há risco de rompimento
Prefeitura esclarece que estrutura não está em nível de emergência e informa que exercício da Samarco tem caráter preventivo e educativo. Barragem é monitorada 24 horas por dia.
A realização de um simulado de emergência neste sábado (14) levou a Prefeitura de Muniz Freire, na Região do Caparaó capixaba, a divulgar esclarecimentos sobre a situação da barragem PCH Muniz Freire. Segundo informações repassadas pela Samarco, a estrutura não está em nível de emergência e não apresenta, conforme os laudos de estabilidade divulgados pela empresa, riscos de rompimento.
O comunicado foi divulgado pela administração municipal, por meio da Defesa Civil, para orientar os moradores e evitar a circulação de informações equivocadas sobre a segurança da barragem.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
De acordo com a Samarco, a estrutura passa por monitoramento permanente, 24 horas por dia, durante os sete dias da semana. A empresa também afirma que os laudos de estabilidade apresentam resultados positivos.
Por que será realizado um simulado na barragem?
O exercício previsto para a manhã deste sábado (14) é uma atividade prática obrigatória, realizada a cada três anos, conforme esclarecimento da empresa.
O objetivo é preparar a comunidade para eventuais situações de emergência, orientar os moradores sobre os procedimentos de segurança e esclarecer dúvidas relacionadas ao funcionamento dos protocolos de proteção.
A Samarco destaca que a atividade não significa que a barragem esteja em situação de risco, mas faz parte das medidas preventivas de preparação da população.
Como acompanhar informações oficiais?
A Prefeitura de Muniz Freire reforçou a importância de os moradores buscarem informações em canais oficiais e evitarem compartilhar mensagens, notícias ou alertas sem confirmação.
Quem desejar obter esclarecimentos diretamente com a empresa pode utilizar o canal de atendimento Samarco Comunica:
- Telefone/WhatsApp: (31) 98358-1388.
A administração municipal também orienta que a população acompanhe os comunicados da Defesa Civil e da Samarco para receber informações atualizadas sobre o simulado e as condições da estrutura.
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