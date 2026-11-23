Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se envolveram em uma confusão em frente ao Hospital DF Star, em Brasília, onde o político está internado. De acordo com informações do site G5 News, a confusão ocorreu, neste domingo (23), pouco depois da chegada da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ao Hospital DF Star, em Brasília.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um grupo de pessoas discutindo, trocando acusações e relatando supostas agressões físicas. Durante o desentendimento, um dos envolvidos acusa outro homem de tê-lo atingido com um soco e o chama de falso profeta.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Nas imagens, é possível ouvir um homem gritando: “Falso profeta, falso profeta! E esse tapa vai ter um preço para tu, viu, irmão? Esse tapa vai ter um preço para tu, bispo do capeta! Olha o murro que o cara me deu, rapaz! Ele é um falso profeta? Não, rapaz, ele é de um bandido”.

Em outro momento, é possível ouvir outra fala: “Ele não é de nada, não tem nem igreja esse cara. O cara me deu um murro. Pode filmar, ele é falso profeta”.

As gravações registram o bate-boca, mas não permitem confirmar como teria ocorrido a suposta agressão física nem identificar com clareza os responsáveis pelo início da confusão. Até o momento, também não há informações sobre eventual registro de ocorrência policial.