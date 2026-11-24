Bolsonaro apresenta melhora clínica discreta, mas não há previsão de alta, diz boletim médico
Segundo o boletim, o ex-presidente apresentou sinais iniciais de restabelecimento do trânsito intestinal.
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou uma melhora clínica discreta, mas segue sem ter expectativa de alta hospitalar, segundo boletim médico do hospital DF Star divulgado nesta terça-feira (24). Segundo o boletim, o ex-presidente apresentou sinais iniciais de restabelecimento do trânsito intestinal.
O presidente manterá tratamento clínico, que inclui antibioticoterapia e medidas de suporte intensivo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
“O Hospital DF Star informa que o ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro encontra-se internado em unidade de terapia intensiva com o diagnóstico de suboclusão intestinal e broncopneumonia. Apresentou melhora clínica discreta, com sinais iniciais de restabelecimento do trânsito intestinal. Mantém tratamento clínico, incluindo antibioticoterapia e medidas de suporte intensivo. Segue sem previsão de alta hospitalar”, diz a nota.
Bolsonaro está internado no DF Star desde a sexta-feira (20), após reclamar de fortes dores abdominais. Em boletim divulgado na segunda-feira (23), foi informado o diagnóstico de pneumonia broncoaspirativa bilateral.
O ex-presidente cumpre prisão domiciliar após ter sido condenado a 27 anos e três meses de prisão pela tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.
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