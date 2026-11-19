Motoristas que trafegam pela BR-101, no Sul do Espírito Santo, devem ficar atentos. Um trecho da rodovia será totalmente interditado nesta quinta-feira (19), das 10h30 às 11h30, para a realização de um desmonte de rochas. O bloqueio acontecerá no quilômetro 386,1, em Rio Novo do Sul.

De acordo com a concessionária Ecovias Capixaba, responsável pela rodovia, a interdição terá duração prevista de uma hora. Durante esse período, a circulação de veículos e pedestres ficará temporariamente suspensa para garantir a segurança dos usuários e das equipes envolvidas na operação.

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Interdição faz parte das obras de duplicação da BR-101

O desmonte de rochas integra as obras de duplicação da BR-101 Sul, realizadas entre os municípios de Iconha e Rio Novo do Sul, no trecho compreendido entre os quilômetros 379,8 e 398,860.

Segundo a concessionária, a atividade acontecerá na nova pista em construção, conhecida como variante rodoviária. Por isso, não haverá interferência direta no pavimento da pista existente.

Entretanto, devido à proximidade entre as estruturas, parte da pista atual também precisará ser bloqueada temporariamente por questões de segurança.

Operação utilizará explosivos para retirada de rochas

A atividade será realizada com uso controlado de explosivos, seguindo protocolos técnicos e medidas de segurança. A previsão é que aproximadamente 2.482 metros cúbicos de material rochoso sejam retirados durante o procedimento.

A Ecovias Capixaba informou ainda que a operação poderá ser cancelada e reprogramada caso ocorram chuvas ou condições meteorológicas desfavoráveis.

A concessionária orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao passar pela região, respeitarem a sinalização e se programarem para evitar transtornos durante o período de bloqueio.

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