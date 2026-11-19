BR-101 será totalmente interditada nesta quinta (19) no Sul do ES
Bloqueio acontecerá das 10h30 às 11h30, no km 386,1, em Rio Novo do Sul, para desmonte de rochas com uso controlado de explosivos.
Motoristas que trafegam pela BR-101, no Sul do Espírito Santo, devem ficar atentos. Um trecho da rodovia será totalmente interditado nesta quinta-feira (19), das 10h30 às 11h30, para a realização de um desmonte de rochas. O bloqueio acontecerá no quilômetro 386,1, em Rio Novo do Sul.
De acordo com a concessionária Ecovias Capixaba, responsável pela rodovia, a interdição terá duração prevista de uma hora. Durante esse período, a circulação de veículos e pedestres ficará temporariamente suspensa para garantir a segurança dos usuários e das equipes envolvidas na operação.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Interdição faz parte das obras de duplicação da BR-101
O desmonte de rochas integra as obras de duplicação da BR-101 Sul, realizadas entre os municípios de Iconha e Rio Novo do Sul, no trecho compreendido entre os quilômetros 379,8 e 398,860.
Segundo a concessionária, a atividade acontecerá na nova pista em construção, conhecida como variante rodoviária. Por isso, não haverá interferência direta no pavimento da pista existente.
Entretanto, devido à proximidade entre as estruturas, parte da pista atual também precisará ser bloqueada temporariamente por questões de segurança.
Operação utilizará explosivos para retirada de rochas
A atividade será realizada com uso controlado de explosivos, seguindo protocolos técnicos e medidas de segurança. A previsão é que aproximadamente 2.482 metros cúbicos de material rochoso sejam retirados durante o procedimento.
A Ecovias Capixaba informou ainda que a operação poderá ser cancelada e reprogramada caso ocorram chuvas ou condições meteorológicas desfavoráveis.
A concessionária orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao passar pela região, respeitarem a sinalização e se programarem para evitar transtornos durante o período de bloqueio.
Leia também: Espírito Santo tem uma das menores taxas de desemprego do Brasil
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726