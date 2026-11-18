O Espírito Santo está entre os cinco estados brasileiros com as menores taxas de desemprego no terceiro trimestre de 2026. Segundo dados divulgados nesta quarta-feira (18) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o estado registrou 3% de desocupação, ficando abaixo da média nacional, que chegou a 5,2% no período.

Apesar de aparecer entre os melhores resultados do país, o Espírito Santo apresentou aumento no desemprego em relação ao segundo trimestre, quando a taxa era de 2,3%. A alta foi de 0,7 ponto percentual, enquanto o indicador nacional seguiu trajetória de queda. Folha de S.Paulo+1

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

No levantamento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua Trimestral, o Espírito Santo aparece empatado com o Paraná, ambos com taxa de 3%.

Santa Catarina apresentou o menor índice do país, com 2,2%, seguida por Mato Grosso do Sul (2,3%) e Mato Grosso (2,6%).

Desemprego cai em oito estados brasileiros

Em todo o Brasil, a taxa de desocupação caiu de 5,4% no segundo trimestre para 5,2% no terceiro trimestre de 2026. Na comparação com o mesmo período de 2025, quando o indicador estava em 5,6%, também houve redução.

A queda foi registrada em oito unidades da Federação: Bahia, Amapá, Piauí, Alagoas, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Paraíba e Ceará. O Espírito Santo foi a única unidade federativa com aumento estatisticamente significativo no período, enquanto as demais permaneceram estáveis.

Confira os estados com maiores taxas de desemprego

Na outra ponta do levantamento, Pernambuco apresentou a maior taxa de desocupação do país, com 8,6%. Em seguida aparecem Amapá, Sergipe e Bahia.

Estado Taxa de desemprego Pernambuco 8,6% Amapá 7,9% Sergipe 7,4% Bahia 7,1%

Os números mostram diferenças importantes entre os mercados de trabalho regionais. Mesmo com a redução do desemprego em parte do país, alguns estados continuam apresentando índices superiores à média nacional.

Os dados integram a Pnad Contínua Trimestral, pesquisa do IBGE que acompanha a evolução do mercado de trabalho brasileiro, incluindo emprego, desemprego e características da população ocupada.