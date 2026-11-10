BR-101 será totalmente interditada nesta terça (10) no Sul do ES; veja horário

A BR-101 será totalmente interditada nesta terça-feira (10), das 14h às 15h, no quilômetro 386,1, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. O bloqueio ocorrerá para a realização de um desmonte de rochas com uso controlado de explosivos, como parte das obras de duplicação da rodovia.

De acordo com a concessionária Ecovias Capixaba, a interdição da BR-101 impedirá temporariamente a passagem de veículos e pedestres pelo trecho. A medida busca garantir a segurança dos motoristas e das equipes responsáveis pela operação.

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O serviço integra as obras de duplicação da BR-101 Sul, realizadas entre os municípios de Iconha e Rio Novo do Sul, do quilômetro 379,8 ao 398,860.

Por que a BR-101 será interditada?

O desmonte de rochas será realizado na nova pista em construção, conhecida como variante rodoviária. Segundo a concessionária, a operação não provocará interferência direta no pavimento da pista existente.

No entanto, devido à proximidade entre as áreas, será necessário interromper temporariamente o tráfego na rodovia atual.

A atividade utilizará explosivos de maneira controlada, seguindo protocolos técnicos e de segurança. A previsão é retirar aproximadamente 5.536,3 metros cúbicos de material rochoso.

Chuva pode provocar mudança no horário da interdição

A Ecovias Capixaba informou que o desmonte poderá ser cancelado ou reprogramado caso as condições climáticas sejam desfavoráveis.

A possibilidade de chuva exige atenção especial, já que o procedimento envolve explosivos e depende de condições adequadas para sua execução.

A concessionária orienta os motoristas a planejarem seus deslocamentos, redobrarem a atenção ao passar pela região e respeitarem a sinalização instalada nas proximidades do bloqueio.

A recomendação é considerar a possibilidade de retenções no tráfego antes e depois da operação.

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