Cachoeiro oferece 10 vagas para food trucks durante a Vila de Natal 2026

Empreendedores interessados em comercializar alimentos e bebidas durante a Vila de Natal 2026/2027, em Cachoeiro de Itapemirim, já podem se inscrever para ocupar um dos dez espaços destinados a food trucks. O credenciamento foi aberto pela Prefeitura nesta segunda-feira (9) e segue até 17 de novembro.

A seleção é organizada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult). Os estabelecimentos selecionados poderão atuar na praça de alimentação da Vila de Natal, que funcionará na Praça Jerônimo Monteiro, no Centro, entre 27 de novembro de 2026 e 10 de janeiro de 2027.

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A iniciativa pretende organizar a participação de empreendedores do setor alimentício durante as festividades de fim de ano, que contarão com decoração temática e atividades destinadas aos moradores e visitantes.

Como se inscrever para a Vila de Natal de Cachoeiro?

As inscrições são presenciais e devem ser feitas na sede da Semcult, localizada no Palácio Bernardino Monteiro, na Praça Jerônimo Monteiro, Centro de Cachoeiro.

O atendimento acontece das 8h às 18h, mediante apresentação da documentação exigida no edital, em envelope lacrado.

Entre os documentos necessários estão:

Formulário de inscrição preenchido e assinado;

Cópias dos documentos pessoais;

Comprovante de residência atualizado;

Certidão negativa de débitos municipais;

Fotografias do food truck;

Descrição dos alimentos e bebidas que serão comercializados;

Documentação de regularidade sanitária, quando exigível.

Após o encerramento das inscrições, a secretaria analisará os documentos apresentados para definir os candidatos habilitados.

Seleção será realizada por sorteio

A Prefeitura realizará o sorteio das vagas no dia 18 de novembro, às 14h, na sede da Semcult.

Caso o número de candidatos habilitados ultrapasse as dez vagas disponíveis, os primeiros sorteados serão contemplados. Os demais ficarão em uma lista de suplência.

O resultado oficial será divulgado no Diário Oficial do Município.

Os selecionados deverão pagar uma taxa pela ocupação do espaço público, conforme as regras do edital, além de cumprir as exigências sanitárias, de segurança e de funcionamento estabelecidas pela organização.

Confira os horários de funcionamento dos food trucks

Durante a Vila de Natal 2026/2027, os empreendedores autorizados deverão seguir os seguintes horários:

Segunda a sexta-feira: das 17h às 23h30;

Sábados, domingos e feriados: das 9h às 23h30.

A organização poderá alterar os horários mediante comunicação prévia aos participantes.

O edital completo, com todas as regras do credenciamento, está disponível no site oficial da Prefeitura de Cachoeiro.

Os interessados também podem obter informações pelo telefone (28) 3199-2005, opção 3.

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