BR-262: carro de passeio se envolve em acidente com carreta em Ibatiba

Um acidente envolvendo um carro de passeio e uma carreta foi registrado na manhã desta segunda-feira (2) na BR-262, em Ibatiba, na região do Caparaó capixaba. A colisão aconteceu nas proximidades do Trevo de Iúna, em um trecho conhecido como Ponte do Sérgio.

De acordo com informações preliminares divulgadas pela imprensa local, TV Pluenzy, o automóvel teria atingido a lateral de uma carreta.

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Imagens registradas no local mostram um veículo utilitário esportivo (SUV), de cor azul-escura, com quatro portas, vidros laterais escurecidos. O carro apresenta danos expressivos na parte dianteira, principalmente na região do capô, para-choque e lateral frontal. A frente do veículo ficou bastante danificada após o impacto.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre pessoas feridas ou possíveis vítimas. As circunstâncias do acidente também não foram esclarecidas.