Brasil em destaque: músicas de Chico, Milton e Lô Borges entram em ranking histórico
A composição de Chico Buarque aparece na 57ª posição.
A música brasileira ganhou espaço em uma seleção internacional das 100 melhores canções de todos os tempos. A revista norte-americana Paste incluiu Chico Buarque, Milton Nascimento e Lô Borges no ranking divulgado na segunda-feira, 23. As obras escolhidas foram Construção (1971), de Chico, e Tudo Que Você Podia Ser (1972), de Milton e Lô.
A composição de Chico Buarque aparece na 57ª posição, enquanto a parceria musical de Milton Nascimento e Lô Borges ocupa o 69º lugar. A lista foi elaborada ao longo de cinco meses e contempla gravações lançadas entre 1927 e 2019, com a regra de selecionar apenas uma música por artista.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O primeiro lugar ficou com Ill Be Seeing You, de Billie Holiday e sua orquestra, lançada em 1944. O segundo posto foi ocupado por Surfs Up, dos Beach Boys, de 1967, seguido por Little Red Corvette, de Prince, de 1982.
Na apresentação do levantamento, o jornalista Matt Mitchell explicou que a intenção era evitar escolhas recorrentes em listas desse tipo. Para isso, a equipe editorial combinou preferências pessoais com músicas que mantiveram sua relevância ao longo dos anos.
Chico Buarque aparece com ‘Construção’
Lançada em 1971, Construção é uma das faixas mais conhecidas da trajetória de Chico Buarque. A música narra o último dia de vida de um operário e chama a atenção pela estrutura dos versos, compostos com 14 sílabas poéticas e palavras proparoxítonas.
Ao longo da canção, as palavras finais dos versos são reorganizadas, criando diferentes combinações sem alterar a estrutura musical. O arranjo ficou a cargo do maestro Rogério Duprat.
A faixa dá nome ao álbum lançado pelo cantor naquele ano e integra um dos trabalhos mais conhecidos de sua discografia.
Milton Nascimento e Lô Borges são lembrados por ‘Tudo Que Você Podia Ser’
A segunda música brasileira selecionada pela Paste é Tudo Que Você Podia Ser, que abre o álbum duplo Clube da Esquina, lançado em 1972. A composição é assinada pelos irmãos Lô Borges e Márcio Borges, com interpretação de Milton Nascimento.
O disco já havia recebido reconhecimento da publicação norte-americana. Em uma seleção anterior dos melhores álbuns de todos os tempos, Clube da Esquina apareceu na nona posição.
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