Brasileiro que atravessa o país de skate chega a Marataízes e se encanta com o litoral capixaba
David Paixão utiliza um skate longboard como meio de transporte e pretende chegar a Belém, no Pará.
Após quase quatro meses na estrada, o skatista David Paixão chegou a Marataízes. O aventureiro utiliza um skate longboard como meio de transporte para atravessar diferentes estados brasileiros.
A jornada começou no Centro do Rio de Janeiro e tem como destino Belém, no Pará. Durante a aventura, o skatista pretende percorrer mais de 12 estados.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
David anunciou sua chegada ao município capixaba na segunda-feira (23), por meio das redes sociais. Entre os próximos desafios da viagem está atravessar o território da Bahia.
O aventureiro já realizou viagens por quatro países da América do Sul: Uruguai, Argentina, Chile e Bolívia. Após retornar dessa experiência internacional, ele decidiu encarar um novo desafio pelas estradas brasileiras.
Além de percorrer longas distâncias sobre quatro rodas, o skatista compartilha diariamente registros da viagem.
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