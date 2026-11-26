O deputado federal Dr. Bruno Resende esteve reunido com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em Brasília, para tratar de uma das pautas mais importantes para a saúde pública do Espírito Santo: o Hospital do Câncer dos Capixabas, em Cachoeiro de Itapemirim.

Durante o encontro, o parlamentar reforçou a importância do projeto e a necessidade de avançar nas articulações junto ao Governo Federal para garantir apoio e investimentos que contribuam para a implantação e o funcionamento da unidade.

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O hospital será uma estrutura de referência para o tratamento oncológico no Espírito Santo, com atendimento 100% pelo SUS, 120 leitos de enfermaria, 20 leitos de UTI e quatro salas cirúrgicas.

Para Dr. Bruno Resende, a construção do Hospital do Câncer representa um marco para a saúde capixaba, ampliando o acesso ao tratamento especializado e oferecendo mais dignidade aos pacientes e suas famílias.

A agenda reforça o compromisso do deputado em buscar, junto ao Ministério da Saúde, parcerias e recursos para transformar esse projeto em uma realidade cada vez mais próxima dos capixabas.