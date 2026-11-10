Cachoeiro conquista primeiro lugar em Segurança Pública
O vice-prefeito e o secretário de Segurança e Trânsito participaram da cerimônia de entrega
Cachoeiro de Itapemirim conquistou o primeiro lugar no pilar Segurança Pública do Prêmio Band Cidades Excelentes, etapa estadual, entre os municípios com mais de 100 mil habitantes. O resultado foi anunciado nesta terça-feira (10), durante cerimônia realizada em Vitória. Linhares alcançou a segunda colocação, e Aracruz, a terceira.
Na avaliação, entre outros indicadores, são considerados a atuação da Guarda Municipal e de delegacias e registros de violência, homicídios e roubos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O vice-prefeito Júnior Corrêa participou da cerimônia. “É momento de parabenizar o empenho de todos os agentes e de reforçar o compromisso desta gestão com o avanço contínuo da segurança em Cachoeiro”, destacou.
Corrêa citou o trabalho da equipe atual da pasta e o desenvolvido por Clayton Siqueira, secretário municipal que se afastou para tratamento de saúde. Agradeceu ainda ao prefeito Theodorico Ferraço pelos direcionamentos e parcerias firmadas no alcance dos resultados.
O secretário municipal de Segurança e Trânsito, João Antônio Daroz, e o subsecretário de Segurança, Fabiano Assis, também participaram do evento. Daroz enfatizou a integração crescente vivenciada no município, entre diferentes órgãos e agentes, nos programas para proteção da sociedade.
Cachoeiro conquistou também o segundo lugar no pilar Infraestrutura e Sustentabilidade. Aracruz e Colatina ficaram com o primeiro e o terceiro lugares, respectivamente.
O Prêmio Band Cidades Excelentes é uma iniciativa do Grupo Bandeirantes em parceria com o Instituto Aquila. A avaliação utiliza o Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), que reúne indicadores de desempenho das administrações públicas em diferentes áreas.
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