Frente fria mantém o ES sob chuva; veja a previsão do tempo

A frente fria no Espírito Santo mantém o tempo instável nesta terça-feira (10), com previsão de chuva em todas as regiões capixabas. O céu permanece encoberto durante boa parte do dia, com poucas aberturas de sol e temperaturas amenas.

De acordo com a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o sistema avança lentamente em direção ao norte do estado, mantendo os ventos de direção sul. A umidade transportada do mar favorece a ocorrência de chuva fraca a moderada ao longo do dia.

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Na Região Norte, a chuva pode ganhar intensidade entre a tarde e a noite, conforme a frente fria avança. Já nas demais regiões, a previsão indica predomínio de nuvens e períodos de chuva fraca.

As temperaturas também permanecem amenas. Nas áreas mais elevadas das regiões Sul e Serrana, os termômetros podem registrar mínimas de 15 °C. No Noroeste, a máxima pode chegar aos 26 °C.

Confira a previsão do tempo para cada região do ES

Grande Vitória: O céu permanece encoberto, com previsão de chuva fraca ao longo do dia. As temperaturas variam entre 17 °C e 24 °C, inclusive na capital Vitória.

Região Sul: A previsão indica céu encoberto e chuva fraca durante o dia. Nas áreas menos elevadas, os termômetros variam entre 18 °C e 25 °C. Nas áreas altas, as temperaturas ficam entre 15 °C e 20 °C.

Região Serrana: O tempo segue fechado, com possibilidade de chuva fraca. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam entre 17 °C e 23 °C. Nas localidades mais altas, a mínima prevista é de 15 °C e a máxima de 20 °C.

Região Norte: O céu permanece encoberto, com chuva fraca ao longo do dia e possibilidade de intensificação entre a tarde e a noite. As temperaturas variam entre 17 °C e 25 °C.

Região Noroeste: A previsão aponta céu encoberto e chuva fraca. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas ficam entre 18 °C e 26 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros variam entre 16 °C e 24 °C.

Região Nordeste: O tempo permanece fechado, com previsão de chuva fraca ao longo do dia. As temperaturas variam entre 17 °C e 25 °C.

A previsão indica que a combinação entre a frente fria e a umidade marítima continuará influenciando as condições do tempo nesta terça-feira. A população deve acompanhar as atualizações meteorológicas, principalmente nas áreas onde a chuva pode se intensificar.