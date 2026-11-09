Cachoeiro oferece alertas gratuitos de chuvas e tempestades pelo celular; veja como receber
Moradores podem se cadastrar gratuitamente pelo número 40199 para receber avisos sobre chuvas intensas, tempestades e outras situações de risco no município.
Os moradores de Cachoeiro de Itapemirim podem receber alertas gratuitos da Defesa Civil diretamente no celular. O serviço permite acompanhar avisos sobre chuvas intensas, tempestades e outras situações de risco no município, ajudando a população a adotar medidas preventivas.
A Prefeitura de Cachoeiro divulgou orientações sobre como realizar o cadastro no sistema, que funciona por mensagens de texto (SMS). Para participar, basta enviar o Código de Endereçamento Postal (CEP) da rua ou região onde mora para o número 40199.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Após o envio, o sistema encaminha uma mensagem automática confirmando a inscrição. O morador também pode cadastrar mais de um CEP, caso queira receber alertas de diferentes localidades.
Como receber os alertas da Defesa Civil de Cachoeiro?
O cadastro é gratuito e pode ser feito em poucos passos:
- Abra o aplicativo de mensagens do celular.
- Envie um SMS para o número 40199.
- No conteúdo da mensagem, informe apenas o CEP da sua rua ou região.
- Aguarde a resposta automática de confirmação.
Após a inscrição, o morador poderá receber avisos sobre condições meteorológicas adversas e situações que ofereçam riscos à população.
Alertas ajudam a prevenir acidentes durante temporais
O serviço busca ampliar o acesso às informações preventivas, principalmente durante períodos de chuvas intensas, ventos fortes e possibilidade de alagamentos.
Ao receber um alerta, a população pode acompanhar as orientações dos órgãos responsáveis e adotar medidas de segurança conforme a situação.
A Prefeitura também recomenda que os moradores compartilhem as informações sobre o cadastro com familiares e amigos.
Telefones de emergência em Cachoeiro
Em situações de emergência, a população pode entrar em contato diretamente com os órgãos responsáveis:
- Defesa Civil de Cachoeiro: (28) 98814-3497
- Defesa Civil Nacional: 199
- Corpo de Bombeiros: 193
O cadastro pelo número 40199 é gratuito e funciona como uma ferramenta de prevenção para os moradores de Cachoeiro de Itapemirim.
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