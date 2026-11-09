Cachoeiro oferece alertas gratuitos de chuvas e tempestades pelo celular; veja como receber

Os moradores de Cachoeiro de Itapemirim podem receber alertas gratuitos da Defesa Civil diretamente no celular. O serviço permite acompanhar avisos sobre chuvas intensas, tempestades e outras situações de risco no município, ajudando a população a adotar medidas preventivas.

A Prefeitura de Cachoeiro divulgou orientações sobre como realizar o cadastro no sistema, que funciona por mensagens de texto (SMS). Para participar, basta enviar o Código de Endereçamento Postal (CEP) da rua ou região onde mora para o número 40199.

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Após o envio, o sistema encaminha uma mensagem automática confirmando a inscrição. O morador também pode cadastrar mais de um CEP, caso queira receber alertas de diferentes localidades.

Como receber os alertas da Defesa Civil de Cachoeiro?

O cadastro é gratuito e pode ser feito em poucos passos:

Abra o aplicativo de mensagens do celular. Envie um SMS para o número 40199. No conteúdo da mensagem, informe apenas o CEP da sua rua ou região. Aguarde a resposta automática de confirmação.

Após a inscrição, o morador poderá receber avisos sobre condições meteorológicas adversas e situações que ofereçam riscos à população.

Alertas ajudam a prevenir acidentes durante temporais

O serviço busca ampliar o acesso às informações preventivas, principalmente durante períodos de chuvas intensas, ventos fortes e possibilidade de alagamentos.

Ao receber um alerta, a população pode acompanhar as orientações dos órgãos responsáveis e adotar medidas de segurança conforme a situação.

A Prefeitura também recomenda que os moradores compartilhem as informações sobre o cadastro com familiares e amigos.

Telefones de emergência em Cachoeiro

Em situações de emergência, a população pode entrar em contato diretamente com os órgãos responsáveis:

Defesa Civil de Cachoeiro: (28) 98814-3497

(28) 98814-3497 Defesa Civil Nacional: 199

199 Corpo de Bombeiros: 193

O cadastro pelo número 40199 é gratuito e funciona como uma ferramenta de prevenção para os moradores de Cachoeiro de Itapemirim.

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