Atenção, ES! Inmet emite dois alertas para esta segunda (9); veja os riscos
Os avisos indicam possibilidade de queda de temperatura entre 3°C e 5°C.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas meteorológicos para esta segunda-feira (9). Os avisos indicam possibilidade de queda de temperatura entre 3°C e 5°C, além de tempestades com chuva intensa, ventos fortes e granizo.
Os dois comunicados apresentam grau de severidade de perigo potencial e permanecem válidos até as 23h59 desta segunda-feira. O instituto também chama a atenção para os riscos associados às mudanças nas condições do tempo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Inmet alerta para queda de temperatura
O aviso de declínio de temperatura começou à meia-noite desta segunda-feira. Segundo o Inmet, os termômetros podem registrar redução de 3°C a 5°C ao longo do período de validade do alerta.
O instituto classifica o risco à saúde como leve. Em caso de necessidade, a população pode buscar orientações junto à Defesa Civil, pelo telefone 199.
Tempestades podem provocar ventos de até 60 km/h
O segundo alerta começou à 0h01 e prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, com acumulados que podem chegar a 50 milímetros ao longo do dia. O Inmet também aponta possibilidade de ventos entre 40 e 60 km/h, além de queda de granizo.
De acordo com o instituto, as condições meteorológicas oferecem baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos às plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
Veja as orientações de segurança
Durante rajadas de vento, o Inmet recomenda que as pessoas evitem permanecer debaixo de árvores, devido ao risco de queda de galhos e descargas elétricas. O órgão também orienta os motoristas a não estacionarem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Outra recomendação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante as tempestades. Para obter informações ou solicitar atendimento em situações de emergência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil, pelo número 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo 193.
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