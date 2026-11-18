Cachoeiro: prefeito decreta estado de emergência após estragos provocados por tempestade
A decisão foi anunciada nesta terça-feira (17), depois de uma reunião com secretários municipais e representantes da Defesa Civil para avaliar os danos.
O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço (PP), decretou estado de emergência após a tempestade que atingiu o município na segunda-feira (16).
A decisão foi anunciada nesta terça-feira (17), depois de uma reunião com secretários municipais e representantes da Defesa Civil para avaliar os danos provocados pelas chuvas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Segundo o prefeito, a gravidade dos problemas identificados exigiu a adoção da medida, após contatos com o Governo do Estado e a Defesa Civil estadual.
“Após seis horas de reunião com vários dos nossos secretários e a Defesa Civil, depois de vários telefonemas dados ao governador e à Defesa Civil de Vitória, chegamos à conclusão que há uma necessidade de declararmos o estado de emergência”.
Entre os principais problemas identificados está a situação da escola municipal Anacleto Ramos, que atende aproximadamente 700 alunos. De acordo com Ferraço, o prédio apresenta riscos estruturais e ameaça ruir.
Diante da avaliação da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Obras, a administração decidiu interditar o imóvel para evitar acidentes envolvendo estudantes, professores e funcionários.
O prefeito também mencionou os problemas provocados pelo acúmulo de água em diferentes regiões da cidade. Entre os locais citados estão a Avenida Lacerda de Aguiar, a região da Etelvina Vivácqua, Santo Agostinho e o entorno do aeroporto, além de outros pontos afetados pela tempestade.
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