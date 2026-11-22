Artesãos de Cachoeiro de Itapemirim terão uma nova oportunidade de trocar experiências e ampliar conhecimentos sobre empreendedorismo criativo na próxima terça-feira (24). A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit), realiza a segunda edição do projeto Café com Arte, em parceria com o Sebrae.

O encontro começa às 14h, no auditório Marília Mignone, localizado no Palácio Bernardino Monteiro.

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A programação contará com a palestra “Visual de Loja”, ministrada pela administradora, consultora e treinadora Fernanda de Souza Gomes. A proposta é compartilhar conhecimentos que possam contribuir para o desenvolvimento dos profissionais do artesanato no município.

Assim como na primeira edição, realizada em maio deste ano, o evento busca estimular a troca de experiências, valorizar a produção artesanal e fortalecer o empreendedorismo criativo.

Segundo a secretária municipal da Semcit, Ednalva Marin, a iniciativa vai além do compartilhamento de técnicas. Ela destaca que o encontro também representa um espaço de fortalecimento coletivo, intercâmbio de ideias e valorização da arte e das tradições locais.

Onde encontrar o artesanato de Cachoeiro

Os artesãos do município contam com um espaço próprio para expor e comercializar seus trabalhos no Mercado Municipal, localizado no bairro Amarelo.

O espaço funciona de segunda a sábado, em horário comercial, e reúne peças produzidas por profissionais da cidade.

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