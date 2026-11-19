A Banda Jovem Música na Rede participa, entre esta sexta-feira (20) e o domingo (22), do Campeonato Brasileiro de Bandas e Fanfarras 2026, realizado no Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa, na Paraíba.

A delegação do Espírito Santo reúne aproximadamente 125 integrantes, sendo cerca de 90 estudantes e 35 professores e membros da equipe. Nesta edição, o grupo contará com integrantes dos três polos de atuação do projeto, localizados nas regiões Sul, Centro e Norte do Estado.

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A Banda Jovem participará de seis categorias, distribuídas entre as modalidades Banda de Concerto e Banda de Marcha, nas faixas infantojuvenil, juvenil e sênior. A categoria sênior também contará com estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A preparação para o campeonato envolveu meses de ensaios e atividades de organização musical. A participação dos alunos também está vinculada ao desempenho escolar, associando as atividades musicais ao acompanhamento da trajetória educacional dos integrantes.

Durante a viagem, os estudantes terão a oportunidade de conhecer grupos musicais de diferentes regiões do País e participar de atividades relacionadas à competição. A experiência também permitirá o contato com outras manifestações culturais e a troca de conhecimentos entre os participantes.

A classificação para o campeonato de 2026 foi conquistada na edição anterior, realizada em Amparo, São Paulo, quando a Banda Jovem alcançou os índices necessários para participar da competição deste ano.

Programa Música na Rede

O programa Música na Rede é uma iniciativa da Secretaria da Educação (Sedu), em parceria com a Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) e a Fundação de Amparo e Apoio à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes).

O programa contempla os projetos Bandas nas Escolas, Corais nas Escolas, Orquestras de Violões nas Escolas e Orquestra Jovem. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso à educação musical por meio do ensino coletivo, além de desenvolver pesquisas sobre os impactos das atividades na formação dos estudantes e nas políticas públicas de educação.

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